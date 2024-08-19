Маск заявил, что не дарил Кадырову электромобиль Cybertruck

Бизнесмен Илон Маск опроверг заявление главы Чечни об электромобиле, якобы подаренном ему Маском. Кадыров выложил видео, показывающее, как он едет по Грозному на Cybertruck.

Американский бизнесмен Илон Маск заявил в понедельник, 19 августа, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль Cybertruck. "Ты действительно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Ты - еще один пример, как устаревшие медиа врут", - написал Маск в принадлежащей ему соцсети X, комментируя пост журналиста газеты The New York Times Сэта Абрамсона.

В этом посте Абрамсон заявил, что Маск "предоставляет транспортные средства, готовые к использованию в военных целях, находящимся под санкциям врагам Америки". Пользователи соцсети X обратили внимание, что это также нарушает правила производящей электромобили компании Tesla, которая подчеркивала, что Cybertruck не является военной машиной.

Кадыров 17 августа опубликовал в своем Telegram-канале видео, показывающее, как он едет по Грозному на Cybertruck, на крыше которого установлен пулемет. Как написал Кадыров, электромобиль он "получил от уважаемого Илона Маска". Cybertruck "скоро будет отправлен в зону СВО" и "принесет много пользы нашим бойцам", пообещал глава Чечни.

В видеоролике он также приглашал Маска посетить Грозный и пообещал принять его "как самого дорогого гостя". На это приглашение бизнесмен пока не ответил.