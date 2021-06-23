Глава МИД ФРГ и госсекретарь США посетили Мемориал жертвам Холокоста в Берлине

Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся в Германии со своим первым визитом на этом посту, в четверг, 24 июня, посетили Мемориал жертвам Холокоста в Берлине и запустили двусторонний диалог по данному вопросу.

По словам германского министра, на текущем этапе необходимо "подготовить нашу культуру памяти к поворотному моменту во времени", когда последние из остающихся в живых свидетелей трагедии уйдут и больше не смогут передавать свой опыт. "Это - наш долг перед теми, кто был убит, и теми, кто выжил", - подчеркнул он.

Блинкен поблагодарил всех присутствовавших на церемонии свидетелей эпохи, включая 99-летнюю Маргот Фридлендер (Margot Friedländer), пережившую Холокост, - за их готовность делиться воспоминаниями. Госсекретарь США добавил, что соглашение между Берлином и Вашингтоном поможет "напомнить нам обо всем, что мы можем потерять, но также показать, что мы можем сохранить - если мы решим занять активную позицию, а не просто стоять в стороне".

Блинкен напомнил, что история его семьи тесно связана с Холокостом

Сам Блинкен - потомок еврейских мигрантов с территории, которая сейчас принадлежит Украине. По его словам, история его семьи тесно связана с Холокостом. Его отчим, Самуэль Писарь - родом из польского Белостока. Он пережил Холокост и прошел через концентрационные лагеря - Треблинку, Майданек, Освенцим и Дахау. "Когда его освободили американские солдаты в 1945 году, он был единственным выжившим членом своей семьи", - рассказал Блинкен.

"Сила США и ФРГ - в том, чтобы нести бремя исторической ответственности"

Глава МИД ФРГ и его американский коллега также обратили внимание на возрождение антисемитизма и расизма в последние годы. "Вспомним желтые звезды на демонстрациях (против ограничений из-за - Ред.) коронавируса, поток антисемитских теорий заговора в сети, нападения на синагоги, иудеев и иудеек, беспорядки перед бундестагом или разнузданную толпу в Капитолии США", - отметил Мас. По его словам, сила обеих стран - в том, чтобы нести бремя исторической ответственности.

Ранее, 23 июня, Энтони Блинкен встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel). Его визит посвящен укреплению двусторонних отношений после прихода новой американской администрации. В ходе общения с главой германского кабмина госсекретарь США высоко оценил перспективы сотрудничества с ФРГ: "У США нет лучшего партнера и лучшего друга, чем Германия".

Смотрите также: