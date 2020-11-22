"Марш против фашизма": демонстранты в Минске перешли к протесту во дворах

Тысячи митингующих в воскресенье, 22 ноября, вышли на "Марш против фашизма" в Минске и на акции в других городах Беларуси. DW собрала главное о 106-м дне протестов.

Собираться у своих домов и объединяться в группы минчане начали уже после полудня (совпадает с мск). После многочисленных задержаний на предыдущих воскресных маршах демонстранты решили изменить формат акции. Сообщения об этом в преддверии шествия появились в соцсетях. На этот раз митингующие решили сконцентрироваться на протестах во дворах. Через некоторое время часть из них развернула бело-красно-белые флаги и все же двинулась по направлению к центру города.

"Марш против фашизма" в Минске

Силовики готовились к акции по уже привычному сценарию. Еще с утра колонна спецтехники выдвинулась в Минск со стороны Уручья на северо-востоке столицы. Приблизительно к началу марша в городе закрыли 10 станций метро. Мобильный интернет также, как обычно, глушили. Площадь Независимости, по данным портала Tut.by, обнесли "железным забором", туда стянули автозаки, ОМОН и спецтехнику. Ограждение, по сведениям портала, было установлено и вокруг стелы "Минск - город-герой". Кроме того, на улицу Саперов прибыли микроавтобусы правоохранителей.

Силовики действовали более хаотично

По свидетельству очевидцев, силовики на этот раз действовали более хаотично, проводили изолированные задержания, подходя к протестующим преимущественно группами в несколько человек. Как было видно на распространявшихся в соцсетях кадрах, митингующие не всегда разбегались при виде правоохранителей. Так, на проспекте Любимова (Московский район столицы) людей не напугали даже громкие хлопки, похожие на разрывы светошумовых гранат, отмечало издание Onliner. Наиболее ожесточенными задержания оказались около Каменной Горки (на северо-западе Фрунзенского района столицы).

МВД подтвердило применение спецсредств

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила применение силовиками спецсредств. По ее версии, они использовались, когда при задержании некоторые демонстранты оказывали "сопротивление сотрудникам милиции". Очевидцы, в свою очередь, говорили, что "люди в балаклавах выхватывали людей из дворов". По данным СМИ, на этот раз силовики чаще, чем в ходе предыдущих акций применяли светошумовые патроны. В отличие от светошумовых гранат они не дают осколков, от которых несколько человек пострадали, к примеру, во время акции 25 октября.

Число задержанных пошло на спад

Омон пытается задержать участника акции в Минске

Всего, по данным ГУВД Мингорисполкома, в Минске 22 ноября были задержаны более 200 человек. Власти обвиняют их в "нарушении законодательства о массовых мероприятиях". Между тем правозащитный центр "Весна" на 21.10 мск сообщал о 305 задержанных в столице и других городах страны. Некоторых из протестующих к моменту обновления списка уже отпустили. Среди задержанных оказался, в частности, глава группы "Петля Пристрастия" и участник "Кассиопеи", актер Илья Черепко-Самохвалов.

По данным портала Tut.by, некоторых из доставленных в Советское РУВД в столице поставили у стены во внутреннем дворике - так уже происходило во время предыдущих акций. И все же по сравнению с последними двумя воскресными маршами число задержанных на этот раз оказалось намного меньше. Тогда оно составляло около 1000.

Протестные акции 22 ноября состоялись и в ряде других городов Беларуси: в Боровлянах, Бресте, Гродно, Заславле, Ляховичах, Новополоцке и в Пинске. В Гродно участники марша ближе к его завершению выстроились в цепь солидарности.

В знак поддержки митингующих в Беларуси демонстранты вышли также на акции в Кельне, Осло и Санкт-Петербурге.

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