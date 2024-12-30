PR или фашизм? Как в католический календарь попал Франко

В наступающем году католики по всему миру отмечают Святой или Юбилейный год (Giubileo del 2025). Впервые его праздновали еще в 1300 году. В такую годовщину верующих призывают совершить паломничество в Рим, чтобы очиститься от грехов.

На рождественской службе 24 декабря папа римский Франциск раскрыл для паломников Святые врата Собора св. Петра. В послании Urbi et Orbi ("Граду и миру") 25 декабря понтифик призвал всех "пройти через Врата и стать паломниками надежды".

Новый календарь Calendario Romano

Уже сейчас по всему Риму, в том числе в Ватикане, продают календарь на 2025 год под названием Calendario Romano. Каждому месяцу там соответствует фотопортрет молодого католического священника. Один экземпляр стоит около 8 евро.

Этот календарь выпускают ежегодно с 2003 года. Он стал хитом продаж и одним из сувениров столицы Италии. В январе 2024 года итальянская газета Il Post писала про особый "успех календаря", который "продолжает пользоваться большим спросом у туристов". Немецкий католический портал DomRadio отмечал в декабре 2023 года, что "в Риме все знают его как "Календарь красивых священников".

Одна из фотографий Calendario Romano за 2004 год Фото: Piero Pazzi/ansa/dpa/picture-alliance

Британская The Guardian писала в 2022 году, что "календарь с горячими священниками стал издательским хитом", и назвала его "культовым сувениром". Британская The Daily Telegraph в январе 2024 года также назвала календарь "культовым". "Календарь оказался невероятно популярным. Вот уже 20 лет его скупают восторженные туристы", - писало издание.

Ведущая газета Италии Corriere della Sera сообщила недавно, что интервью с издателем календаря стало одним из самых популярных материалов ее венецианского издания за 2024 год. "Сувенир в ватиканском стиле, сочетающий священное и мирское, балансирующий между неореалистическими и сексуальными образами, пользуется большим успехом среди туристов и в TikTok", - отмечала газета.

Календарь действительно достаточно популярен в TikTok и Instagram . Некоторые блогеры выкладывают видео с ним, которые собирают десятки тысяч и даже миллионы просмотров.

Одна из фотографий Calendario Romano за 2004 год Фото: Piero Pazzi/ansa/dpa/picture-alliance

Оправдание инквизиции и Франко

В Calendario Romano за 2025 год, как и раньше, напечатано приложение со списком всех римских пап, полезными советами для туристов о Риме и Ватикане. Однако затем идут несколько страниц спорных исторических заметок на итальянском, испанском, французском и английском языках. В них говорится о "манипуляции историей", оправдываются и опровергаются такие исторические явления, как инквизиция или истребление коренных народов при покорении Америки. На последней странице напечатан портрет испанского диктатора Франсиско Франко со следующим текстом:

"Через 50 лет после его смерти мы вспоминаем образцовую фигуру праведного правителя, который из пепла кровавой гражданской войны, начатой последователями хищнической, преступной и кощунственной социалистической идеологии, своим трудом и общими усилиями смог восстановить испанскую нацию. Он хотел свести на нет все различия, похоронив вместе жертв обеих сторон войны как детей одной родины. Образцовый защитник Церкви и Веры, он оставил страну в более солидном и хорошем состоянии, чем когда он ее принял, основав общественное благополучие как на разумности государственных расходов, так и на разумной и сдержанной системе налогообложения, которая уважала подданного как налогоплательщика ради общего дела и не обескровливала его безжалостными и необоснованными поборами. После него возродилась и разрослась кормящая сама себя сверх всякой меры преступная и коррупционная политика, которая под ложной маской демократии не только подтасовывает выборы, но и пытается фальсифицировать историю, выдавая преступников и палачей за жертв".

Приложение к календарю Calendario Romano на 2025 год Фото: Nikita Oshuev/DW/Piero Pazzi

Кто такой Франко?

В июле 1936 года Франко поднял мятеж против республиканского правительства Испании, ведущую роль в котором играли социалисты. В стране началась гражданская война. После победы над республиканцами Франко установил режим фашистского типа и до конца 1943 года поддерживал союзнические отношения с Гитлером. Десятилетия правления Франко были отмечены казнями и репрессиями политических противников, отсутствием в стране демократических прав и свобод.

Встреча Гитлера и Франко в 1940 году во французском Андае Фото: picture-alliance/dpa/Glasshouse Images

В 2020 году Испания поставила франкизм вне закона, приняв Закон демократической памяти, запрещающий его оправдание, а также прославление и деятельность организаций, носящих имена представителей эпохи Франко. Это дополнило решения о "дефранкизации" 2007 года, на основании которых улицы испанских городов уже лишились франкистских названий, памятников и мемориальных досок в честь деятелей бывшего режима.

Снос памятника Франко в Мелилье, февраль 2021 года Фото: Jesus Blasco de Avellaneda/REUTERS

Как Франко попал в католический календарь?

Идеологией Франко был "национал-католицизм": диктатор поддерживал католическую церковь, пострадавшую от репрессий при социалистах. Как писали в 2022 году исследователи Европейской академии религии и общества (EARS) , "после окончания режима Франко сложилась культура молчания относительно действий церкви в это время", "со стороны церкви никогда не было никакого официального признания, не говоря уже об извинениях за ее роль в тот авторитарный период".

Получается, теперь католическая церковь прервала молчание и заявила о поддержке Франко? На самом деле, нет. Calendario Romano - частный проект, лишь маскирующийся под голос Ватикана. Но заметить это достаточно трудно. Ошибку допускают даже некоторые СМИ, профессионально работающие с информацией.

Например, в феврале 2022 года российское издание журнала Cosmopolitan (сейчас The Voice) писало о Calendario Romano, что "власти Ватикана нашли оригинальный способ показать богатую историю государства". В 2015 году "Московский комсомолец" сообщал, что "Ватикан опубликовал календарь с портретами самых красивых католических священников". В том же году портал Ura.ru сообщил, что "календарь с фотографиями молодых священников Ватикана взорвал соцсети".

Отношение Ватикана к Calendario Romano

В январе 2024 года итальянская Il Post написала: "Многие туристы думают, что это официальный орган Ватикана, но на самом деле католическая церковь не имеет никакого отношения к его публикации". "Некоторые туристы полагают, что календарь получил официальное одобрение католической церкви, но на самом деле Ватикан не имеет к нему никакого отношения и намеренно предпочитает не комментировать его популярность", - вторила ей The Daily Telegraph.

Британская The Times в декабре 2022 года сообщила, что Ватикан все же симпатизирует календарю. "Ватиканский календарь разлетается с полок, так как туристы покупают свидание с горячим священником", - гласил заголовок статьи The Times. "Даже Ватикан тайно признал привлекательность календаря: однажды его копии были розданы на Всемирном дне молодежи, организованном Ватиканом", - выяснило издание.

Издатель календаря - фотограф из Венеции Пьеро Пацци. Он пробовал издавать различные тематические календари, но именно молодые священники стали его наиболее удачным маркетинговым ходом. "Ни один религиозный авторитет никогда не упрекал меня и не ставил под сомнение из-за календаря", - говорил Пацци британской The Guardian. Il Post сообщала, что "Пацци стремится опровергнуть некоторую информацию, циркулирующую уже несколько лет, в том числе предполагаемое неприятие публикации Ватиканом: он уверяет, что никогда не получал предупреждений или жалоб от религиозных авторитетов".

"Некоторые газеты писали, что это календарь Ватикана, но это не так. Он называется "Римский календарь" в римско-католическом смысле. Ватикан никогда не говорил мне ничего другого, - заявлял Пацци газете Corriere della Sera. - У меня есть друзья-священники, один из них сказал мне с улыбкой: "Только посмотри, какая это новизна в продвижении темы". Никаких негативных суждений, только изумление".

Тогда же Пацци заявил, что тираж календаря - несколько тысяч экземпляров. Он также признал, что далеко не все изображенные в календаре - реальные католические священники, некоторые надели рясу лишь ради фото.

Почему в календаре написали о Франко?

В пресс-службе Святого Престола не ответили на запрос DW об отношении к новому Calendario Romano и Франко. Сам Пацци заявил DW: "Календарь - это частный проект. Статьи, размещенные в приложении, являются личными мнениями. Это всего лишь соображения, после которых, как мы надеемся, некоторые получатели календаря почувствуют желание изучить вопрос более подробно самостоятельно".

"Что касается Франсиско Франко, в следующем году исполнится 50 лет со дня его смерти, и я посчитал уместным почтить его память. В дополнение к тезису о защитнике Церкви: а знаете ли вы, что во время гражданской войны социалисты и коммунисты жестоко убили около 5000 верующих, включая многих монахинь? А после войны Франко построил монументальную святыню "Долина павших", где похоронил погибших в конфликте вместе, считая их погибшими из одной нации, независимо от того, на чьей стороне они были", - добавил издатель.

Испанский диктатор Франсиско Франко в 1966 году Фото: AP

Пацци пожаловался на цензуру в современном мире и неточность информации в "Википедии" и Google. "Большинство людей не знает историю, считая это бесполезной тратой времени, и при любых сомнениях обращаются к "Википедии" и Google, где информация бывает не точна и скрывает многое", - добавил издатель. Он считает, что в мире царит "Legenda Negra против Испании - кампания лжи, зародившаяся во времена Лютера и укрепившаяся среди врагов Испании, особенно в англо-американском мире".