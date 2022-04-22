Кому удалось покинуть Мариуполь и кто еще остается в городе (03.05.2022)

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Незадолго до штурма "Азовстали" из Мариуполя удалось вывезти последних гражданских.
Сумевшие покинуть Мариуполь мирные жители прибывают в Запорожье, жители Харьковской области также готовятся к эвакуации, в мире продолжаются акции солидарности с Украиной. Фотогалерея DW.
Сотрудники "Азовстали" покидают Мариуполь, в Украине поминают погибших защитников родины, первомайские демонстрации по всему миру прошли под знаком поддержки подвергшейся российскому нападению страны. Фотогалерея DW.
Эвакуация мирных жителей с "Азовстали". Обрушение моста в Курской области. Германия поддержала запрет на импорт российской нефти. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нанесла визит в Киев.
Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. DW следит за событиями 1 мая.
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