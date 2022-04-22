 Кому удалось покинуть Мариуполь и кто еще остается в городе (03.05.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 03.05.2022

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Кому удалось покинуть Мариуполь и кто еще остается в городе (03.05.2022)

Незадолго до штурма "Азовстали" из Мариуполя удалось вывезти последних гражданских.

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