  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаЕвропа

Роберта Метсола переизбрана на пост главы Европарламента

Евгений Жуков
16 июля 2024 г.

На пост спикера Европарламента депутаты нового созыва переизбрали мальтийскую христианскую демократку Роберту Метсолу. Единственным альтернативным кандидатом была испанка Ирене Монтеро из фракции левых.

https://p.dw.com/p/4iM6e
Зал пленарных заседаний Европарламента в Страсбурге
Зал пленарных заседаний Европарламента в СтрасбургеФото: U. J. Alexander/IMAGO

Представительница фракции христианских демократов в Европейском парламенте (ЕП) Роберта Метсола останется на посту председательницы ЕП на новый срок. За ее переизбрание на первом заседании Европарламента нового созыва во вторник, 16 июля, проголосовали 562 из 623 депутатов.

Ранее сообщалось, что Метсола останется в этой должности на следующие 2,5 года в результате договоренностей между парламентскими фракциями христианских демократов, социал-демократов и либералов. Единственным альтернативным кандидатом на голосовании была испанка Ирене Монтеро из фракции левых. В поддержку Монтеро высказался 61 евродепутат. В январе 2022 года Роберта Метсола стала первым депутатом из Мальты на посту главы Европарламента, а также самым молодым спикером в истории ЕП - ей тогда было 43 года.

Депутатами Европарламента избраны далеко не только профессиональные политики, отмечает агентство AFP. Так, среди них - капитан спасательного судна Sea-Watch-3, доставившего в Италию нелегальных беженцев, немка Карола Ракете (Carola Rackete), болгарский рэпер Христо Претов, австрийская экоактивистка Лена Шиллинг, 24-летний Tiktok- и Youtube-блогер Фидиас Панайоту с Кипра и другие.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Успех ультраправых в Европе пойдет на руку Путину? Кабинет Нетаньяху зашатался

Успех ультраправых в Европе пойдет на руку Путину? Кабинет Нетаньяху зашатался

Значительные успехи крайне правых партий во Франции и Германии не смогли ‎подорвать центристское большинство в Европарламенте - таковы результаты ‎общеевропейских выборов. Вопрос о том, способны ли крайне правые ‎сформировать широкую коалицию, чтобы максимально усилить свое влияние, ‎станет одним из самых острых в ближайшие недели. ‎
Политика10 июня 2024 г.28:51 мин.
Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас, Антониу Кошта

Кто будет руководить Евросоюзом в ближайшие пять лет?

Кто будет руководить Евросоюзом в ближайшие пять лет?

Лидеры стран Европейского Союза выбрали тех, кто займет главные политические посты в ЕС. Но главу Еврокомиссии, верховного дипломата и спикера Европарламента еще должны утвердить евродепутаты. DW представляет кандидатов.
Политика28 июня 2024 г.
Новый председатель Европарламента Роберта Метсола

Кто такая новая глава Европарламента Роберта Метсола

Кто такая новая глава Европарламента Роберта Метсола

Роберта Метсола из Мальты возглавила Европарламент. Консервативного политика, с одной стороны, хвалят за умение наводить мосты, с другой - резко критикуют за негативное отношение к абортам.
Политика20 января 2022 г.