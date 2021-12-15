Мальта может первой в ЕС легализовать каннабис для личного пользования

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Парламент Мальты одобрил законопроект, разрешающий потреблять марихуану и выращивать коноплю в небольших количествах. Документ еще должен одобрить президент страны.
Парламент Мальты одобрил во вторник, 14 декабря, законопроект, позволяющий выращивать коноплю и потреблять каннабис в рекреационных целях. Если президент страны подпишет документ, Мальта станет первой страной в Евросоюзе, легализовавшей марихуану для личного пользования.
За инициативу проголосовали 36 депутатов, против высказались 27 парламентариев. Взрослым мальтийцам будет позволено иметь дома до семи граммов каннабиса и выращивать до четырех растений конопли. В то же время потребление марихуаны в общественных местах остается нелегальным и будет караться штрафом в размере 235 евро, а в случае курения при детях - от 300 до 500 евро.
"С помощью этого закона мы пытаемся подойти к проблеме с точки зрения снижения ущерба, регулируя этот сектор, чтобы людям не приходилось покупать каннабис на черном рынке", - пояснил в ходе дебатов в парламенте в ноябре премьер-министр Мальты Роберт Абела.
В ряде стран Европы терпимо относятся к потреблению каннабиса: в Испании и Нидерландах при определенных условиях на это закрывают глаза, а в Чехии и Португалии декриминализовано личное употребление. Но Мальта может стать первым государством ЕС, где легализовано и личное употребление, и выращивание.
Партии, входящие в новое правительство Германии в коалиционном соглашении закрепили цель ввести "контролируемую продажу каннабиса взрослым для потребления лицензированных магазинах".
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