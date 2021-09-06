Маленький викинг Вики - на большом кукурузном поле (фото)

Вайскирхен • Кое-где в Германии уже приступили к сбору урожая кукурузы, но основной сезон начинается обычно в середине сентября. В последнюю очередь комбайны выйдут на поля с такими вот лабиринтами, которых по всей стране насчитывается немало - десятки. Этот находится около Вайскирхена недалеко от Франкфурта-на-Майне, высотные банковские здания которого видны на второй фотографии.

Устраивают здешний лабиринт "Духи кукурузы" (www.maisgeister.de) для больших и маленьких любителей побродить посреди кукурузы уже без малого два десятилетия. Этим летом на поле появилось изображение героя сказки (комикса, сериала и фильма) про маленького викинга Вики ("Vicky the Viking", слева) и сильных мужчин (один из них - справа). Открыт лабиринт будет до воскресенья, 26 сентября.

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