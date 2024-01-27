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Галкин рассказал об отказе во въезде в Индонезию из-за РФ

Александра Иванова
28 января 2024 г.

По словам Максима Галкина, пограничные службы Индонезии показали ему письмо от правительства РФ с просьбой не впускать его на Бали.

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Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой (фото из архива)Фото: Sergei Karpukhin/TASS/dpa/picture alliance

Российскому артисту Максиму Галкину, покинувшему РФ после начала войны в Украине, отказали во въезде в Индонезию, где у него должен был состояться концерт в субботу, 27 января. Об этом он рассказал в тот же день на своей странице в Instagram, указав, что причиной стало письмо от правительства РФ с просьбой не впускать его на Бали.

"Во въезде в Индонезию действительно отказали на паспортном контроле. При этом за два дня до этого одобрили рабочую визу. Все документы на выступление были в порядке",- подчеркивает артист. "Причина была названа почти сразу и несколько раз повторена разными сотрудниками пограничной службы - письмо от правительства РФ с просьбой не впускать меня на Бали", - говорится далее в посте.

По словам Галкина, "вбросы" о том, что во въезде в Индонезию ему было отказано в связи с позицией властей этой страны, не соответствуют действительности. "Потому что они меня просто не знают. Им гораздо спокойнее удовлетворить просьбу РФ, чем разбираться в вопросах какого-то одного отдельно взятого им неизвестного артиста", - объяснил он.

Отмена выступлений Галкина в Таиланде и Казахстане

Ранее, в середине января 2024 года, концерт Максима Галкина отменили в Таиланде. Как полагает артист, это произошло потому, что власти РФ "надавили на владельцев залов, которые имеют крепкие связи с российским консульством и российским туризмом".

1 октября 2023 года "Новая газета. Европа" писала, что в Казахстане перед приездом Галкина на внезапный ремонт закрылись все площадки, где он должен был выступать. В конце августа Галкин выложил в Instagram видео, где сообщил, что госорганы Казахстана мешают проведению его выступлений в стране. 

В сентябре 2022 года Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-"иноагентов". В конце декабря 2023 года депутат Госдумы РФ Андрей Луговой обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой привлечь артиста к ответственности по двум статьям УК: за "фейки" о вооруженных силах России и за "дискредитацию" армии.

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Рассказ артиста аксима Галкина о том, что госорганы Казахстана препятствуют его выступлениям в стране

Страница Максима Галкина в Instagram
www.instagram.com

Рассказ артиста Максима Галкина о том, что его не пустили в Индонезию

Страница Максима Галкина в Instagram
www.instagram.com

Сообщение онлайн-издания "Новая газета. Европа" о внезапном ремонте на концертных площадках Казахстана перед приездом Максима Галкина

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