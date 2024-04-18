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Макрону присуждена Вестфальская премия мира

Евгений Жуков
18 апреля 2024 г.

Французский президент удостоен Вестфальской премии мира за "неустанные усилия по сдерживанию конфликта в начале российского вторжения в Украину". Награда будет вручена в Мюнстере 28 мая.

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Эмманюэль Макрон
Эмманюэль МакронФото: Aurelien Morissard/EPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон удостоен международной Вестфальской премии мира за 2024 год. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщило Экономическое общество Вестфалии и Липпе (WWL), пояснив, что награда будет вручена лауреату в Мюнстере 28 мая - в третий день его визита в Германию.

Премия мира присуждена французскому лидеру за "неустанные усилия по сдерживанию конфликта в начале российского вторжения в Украину".

В ходе поездки Макрона будет сопровождать президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), который возглавляет жюри Вестфальской премии мира.

Мир после Тридцатилетней войны

Международная Вестфальская премия мира была учреждена в 1998 году в память о Вестфальском мирном договоре, заключенном в Мюнстере и Оснабрюке после разрушительной Тридцатилетней войны. Награда вручается раз в два года. Лауреат получает 100 тысяч евро, это крупнейшая немецкая премия мира, ее присуждают людям, организациям или государствам, которые внесли особый вклад в европейскую интеграцию.

За 26 лет ей были награждены, в частности, первый президент Чехии Вацлав Гавел, бывшие канцлеры ФРГ Гельмут Коль (Helmut Kohl) и Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен, бывший генсек ООН Кофи Аннан, экипаж МКС, король Иордании Абдалла Второй и три страны Балтии - Эстония, Латвия и Литва.

 

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