Макрон предложил Зеленскому свое любимое оружие

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Президент Франции заговорил о необходимости переговоров Владимира Зеленского с Россией. Хотя сам Эмманюэль Макрон успеха в разговорах с Владимиром Путиным не имел. Или это не имеет значения?
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