Макрон намерен обсудить с Путиным пути деэскалации конфликта вокруг Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон уверен, что для решения конфликта вокруг Украины еще не исчерпаны все дипломатические возможности, и намерен предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину путь для деэскалации конфликта. Точная дата переговоров, на которых французский лидер намерен дать понять, что военные действия России против Украины будут иметь очень серьезные последствия, пока не определена: согласно заявлению Елисейского дворца, сделанному вечером 24 января, они могут состояться в ближайшие дни, а по данным Кремля - до конца недели.

В Елисейском дворце считают, что российская сторона может совершить определенные шаги для деэскалации конфликта. Так, хорошим сигналом стало бы согласование гуманитарных мер, а на лояльных Кремлю сепаратистов Москва могла бы надавить, чтобы провести с Киевом переговоры о статусе Донбасса. Ситуацию также могло бы разрядить сокращение российского военного присутствия в регионе или публичное заявление российских властей о своих намерениях. Кроме того, Париж готов усмотреть признак деэскалации в сдержанности, одним из проявлений которой может стать, например, отсутствие хакерских атак.

В попытках добиться разрешения конфликта вокруг Украины Франция использует различные форматы диалога. Вечером 25 января эта тема будет поднята в ходе встречи президента Макрона с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). На следующий день в Париже пройдут переговоры в "нормандском формате" на уровне советников.

Страны Запада обеспокоены тем, что российские войска могут вторгнуться на территорию Украины. Москва отрицает существование таких планов.

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