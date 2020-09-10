 Майкл Блумберг пожертвует штабу Байдена не менее 100 миллионов долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.09.2020

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Мир

Майкл Блумберг пожертвует штабу Байдена не менее 100 миллионов долларов

Бывший соперник Байдена в предвыборной гонке демократов поддержит его кампанию в одном из колеблющихся штатов - Флориде.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг

Майкл Блумберг

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг пожертвует не менее 100 миллионов долларов на поддержку избирательной кампании кандидата от Демократической партии США Джо Байдена во Флориде. Тем самым миллиардер, ранее конкурировавший с Байденом за выдвижение кандидатом демократов, предоставит штабу возможность направить дополнительные средства на предвыборную борьбу в других штатах, заявил советник Блумберга Кевин Шики в интервью газете The Washington Post, опубликованном в воскресенье, 13 сентября.

При этом часть пожертвования Блумберга будет направлена на телевизионную рекламу на английском и испанском языках, еще часть - на финансирование уже существующих проектов в рамках избирательной кампании во Флориде.

Флорида - один из колеблющихся штатов

Флорида является одним из так называемых колеблющихся штатов, от голосования которых зависит исход президентских выборов. Четыре года назад в этом штате одержал победу кандидат республиканцев Дональд Трамп. На данный момент, судя по предвыборным опросам, опубликованным порталом RealClearPolitics, Байден во Флориде с небольшим перевесом опережает Трампа.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации 44-го главы американского государства - Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных представителей Демократической партии. В случае победы на выборах ему на момент инаугурации будет 78 лет. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории США.

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    Автор: Александр Дельфинов, Александра Елкина, Григорий Аросев


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