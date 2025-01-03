Майк Джонсон переизбран спикером Палаты представителей США

Республиканец Майк Джонсон переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США. Трансляцию голосования вел американский телеканал C-SPAN в пятницу, 3 января.

Раскол среди республиканцев

Джонсон занимает пост спикера нижней палаты Конгресса с октября 2023 года. На этот раз его соперником был демократ Хаким Джеффрис. Всего в Палате представителей сейчас заседают 434 конгрессмена: 219 республиканцев и 215 демократов. При первом голосовании Джонсон получил 216 голосов, Джеффрис – 215. Три республиканца отказались поддержать однопартийца. При повторном голосовании двое из них изменили позицию: Джонсон набрал 218 голосов, чего хватило для минимального перевеса.

Как пишет агентство AFP, Джонсоном недовольно консервативное крыло Республиканской партии. Его обвиняют в том, что ранее он шел на компромиссы с демократами при принятии законопроекта о бюджете.

Реакция Дональда Трампа

"Поздравляю спикера Майка Джонсона с получением беспрецедентного вотума доверия в Конгрессе. Майк будет великим спикером, и наша страна от этого выиграет", - написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Это невероятная честь продолжать служить нашей великой стране в качестве спикера Палаты представителей. А теперь приступим к работе", - написал Джонсон в соцсети X. В речи после переизбрания он заявил, что поддержит реализацию программы по сокращению государственных расходов, предложенную Трампом и Илоном Маском.

"Мы можем побороть высокую инфляцию, и мы должны это сделать. Мы дадим американцам вздохнуть свободно, и мы продлим налоговые льготы Трампа. Мы собираемся радикально сократить объем и сферу деятельности правительства, мы собираемся вернуть власть народу", - сказал Джонсон.

По итогам последних выборов у Республиканской партии большинство и в Сенате Конгресса США (верхняя палата): 53 места против 47 у демократов.