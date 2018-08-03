 Mail.ru предложила амнистию осужденных за лайки и репосты | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2018

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Россия

Mail.ru предложила амнистию осужденных за лайки и репосты

Компания Mail.ru предложила декриминализировать лайки и репосты в РФ. "Реакция правоохранительных органов часто оказывается немотивированно жестокой", - считают в компании.

Офис mail.ru в Москве (фото из архива)

Офис mail.ru в Москве (фото из архива)

Компания Mail.ru Group предложила амнистию несправедливо осужденных за репосты и "лайки" в соцсетях, а также декриминализацию подобных случаев. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном в понедельник, 6 августа. "Зачастую действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция... оказывается немотивированно жесткой", - говорится в заявлении компании. "Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены. Возможность обмениваться информацией - самая большая ценность социальных сетей", - считают в Mail.ru.

Контекст

Для подавления нежелательной дискуссии в интернете, российские власти уголовно преследуют своих граждан, отмечают правозащитники. DW - о самых громких случаях в Рунете. (24.10.2017)

К чему приведет отказ от сетевой нейтральности, заявленный властями США? И какие последствия ожидают пользователей в других странах, в том числе в России? Александр Плющев - специально для DW. (16.12.2017)

В конце июня два депутата Госдумы, Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев, внесли два законопроекта, которые предлагают перенести из Уголовного кодекса (УК) в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность за распространение в интернете высказываний, "пропагандирующих ненависть либо вражду". В этом случае в качестве наказания нарушителей штрафовали бы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами или арестом до 15 суток. Правительство в своем официальном отзыве не поддержало принятие этих законопроектов.

Изначально подобный контроль над интернетом возник с целью предотвращения терактов, препятствования разжиганию межнациональной розни, а также для того, чтобы уберечь детей от травмирующей информации. Однако, согласно отчету правозащитной организации Freedom House за 2016 год, уголовное преследование в России за действия в Сети часто используются для подавления виртуальных критических дискуссий. Первый раз приговор с реальным сроком за онлайн-активность в России был вынесен в декабре 2015 года.

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    Автор: Ксения Сафронова


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