Магдалена Андерссон вновь избрана премьер-министром Швеции

Депутаты ригсдага (шведского однопалатного парламента) в понедельник, 29 ноября, во второй раз избрали лидера Социал-демократической рабочей партии Швеции (СДРПШ) Магдалену Андерссон на пост премьер-министра. Кандидатуру 54-летней Андерссон, которая до этого занимала пост министра финансов, поддержал 101 депутат, 75 воздержались, против проголосовали 173 депутата. Однако в соответствии с принятой в Швеции системой кандидату на должность главы правительства не нужна поддержка абсолютного большинства - главное, чтобы абсолютное большинство не проголосовало против него.

Новому премьеру предстоят нелегкие времена

Первый раз кандидатура Андерссон на должности главы кабинета министров была утверждена 24 ноября, но несколько часов спустя она подала в отставку. Причиной тому послужил выход Партии охраны окружающей среды ("зеленых") из правящей коалиции в связи с одобрением в парламенте бюджета, проект которого внесли оппозиционные правые партии - "Шведские демократы", Умеренная коалиционная партия и "Христианские демократы".

Андерссон стала лидером шведских социал-демократов только в начале ноября - после того как возглавлявший до этого партию и правительств Стефан Лёвен ушел в отставку. Этим шагом он хотел дать своей партии, позиции которой в последнее время пошатнулись, о чем свидетельствовали результаты опросов, больше шансов на парламентских выборах в сентябре 2022 года.

До тех пор его преемнице во главе правительства предстоят нелегкие времена: Андерссон будет руководить правительством меньшинства, так как ее партии, которая имеет только 100 из 349 мест в парламенте, не удалось создать широкую коалицию. Тем не менее политик, ставшая первой женщиной, возглавившей шведское правительство, полна решимости оправдать оказанное ей доверие. В своей программе она обещает бороться за равноправие, демократию и защиту климата.

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