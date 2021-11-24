 Андерссон отказалась от поста премьера Швеции через 7,5 часа после утверждения | Новости из Германии о Европе | DW | 24.11.2021

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Европа

Андерссон отказалась от поста премьера Швеции через 7,5 часа после утверждения

Магдалена Андерссон отказалась занять пост премьер-министра Швеции из-за утверждения парламентом предложенного оппозицией проекта бюджета и выхода "зеленых" из правительственной коалиции.

Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон

Магдалена Андерссон, представляющая Социал-демократическую рабочую партию Швеции, отказалась занять пост премьер-министра через 7,5 часа после того, как через риксдаг - шведский парламент - прошло решение об ее утверждении в этой должности. Соответствующее уведомление Андерссон передала в среду, 24 ноября, председателю парламента Андреасу Норлену. Тот одобрил прошение.

Как сообщили в риксдаге, Норлен свяжется с лидерами партий, с которыми обсудит текущую ситуацию, и уведомит о продолжении политического процесса 25 ноября во второй половине дня.

"Я не хочу возглавлять правительство, легитимность которого может вызывать сомнения", - заявила Магдалена Андерссон.

"Зеленые" вышли из правительственной коалиции

Ее решение связано с тем, что в парламенте был принят проект бюджета, предложенный "Шведскими демократами", Умеренной коалиционной партией и "Христианскими демократами".

После одобрения варианта, внесенного оппозиционными правыми силами, Партия охраны окружающей среды отказалась от участия в правительственной коалиции.  

Согласно распространенной в Швеции практике, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если одна из представленных в нем партий покидает правительство. "Считаю, что аналогичный порядок должен иметь место и в тех случаях, когда риксдаг избрал нового премьер-министра, однако кабинет не приступил к обязанностям", - заявила Андерссон. При этом она подчеркнула, что готова занять пост премьера, если речь будет идти о чисто социал-демократическом правительстве.

Речь шла о первой в Швеции женщине на посту премьера

Магдалена Андерссон должна была стать первой женщиной на посту премьер-министра Швеции. Предшественник Андерссон  - также социал-демократ Стефан Лёвен в августе объявил об уходе в отставку после семи лет пребывания во главе правительства. В начале ноября социал-демократы избрали Андерссон председателем партии.

Уйдя в отставку, Лёвен дал Андерссон возможность укрепить свои позиции перед парламентскими выборами, запланированными на конец лета 2022 года. В наследство от Лёвена Андерссон достался целый ряд серьезных проблем, в том числе сложная ситуация с коронавирусом из-за сравнительно мягких мер борьбы властей Швеции против пандемии, а также возросший уровень преступности с участием бандитских группировок.

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