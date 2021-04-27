Лукашенко подписал декрет о переходе власти в случае своей гибели

Правитель Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому в случае насильственной смерти президента управление страной переходит к Совету безопасности, который возглавляет премьер-министр. Как сообщила в воскресенье, 9 мая, пресс-служба Лукашенко, в такой ситуации на территории страны должно быть незамедлительно введено чрезвычайное или военное положение, а меры по их обеспечению будет определять Совет безопасности.
Подписанный документ предусматривает эти действия в случае гибели главы государства "вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий".
Конституция Беларуси предполагает, что "в случае вакансии должности президента или невозможности исполнения им своих обязанностей" его полномочия переходят к главе правительства.
О намерении подписать декрет о переходе президентских полномочий к Совету безопасности в случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, Лукашенко сообщил в конце апреля. "Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? - цитировало тогда государственное информагентство БелТА белорусского правителя. - Президента застрелили - назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями".
Дело о покушении и госперевороте
Тремя днями ранее, 21 апреля, четырем задержанным по делу о подготовке "покушения на жизнь" Лукашенко и "вооруженного мятежа" было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти. О предотвращении "военного переворота" в Беларуси заявила ФСБ России 17 апреля. Ведомство утверждало, что филолог и политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, задержанные в Москве 13 и 14 апреля, намеревались свергнуть в Беларуси конституционный строй, а также "физически устранить" Лукашенко. С 1994 года Лукашенко уже семь раз рассказывал о готовящихся покушениях на его жизнь.
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Автор: Владимир Дорохов