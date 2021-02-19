 Лукашенко опять летит в Сочи. Чего ждать от его встречи с Путиным? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 19.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Лукашенко опять летит в Сочи. Чего ждать от его встречи с Путиным?

Что сейчас на повестке дня в отношениях Беларуси и России и каких результатов стоит ожидать от новых переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, накануне их встречи выясняла DW.

Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи, сентябрь 2020 года

Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Сочи, сентябрь 2020 года

"Российско-белорусские отношения на взлете и движутся в сторону более глубокой интеграции". "Никогда еще с 1991 года угроза потери Беларусью реальной государственности не казалась такой серьезной". "Пока в Минске правит Лукашенко, не будет никакой интеграции". Перед намеченной на 22 февраля встречей Владимира Путина и Александр Лукашенко аналитики не скупятся в оценках нынешнего состояния двусторонних связей и не боятся давать столь же разноречивые прогнозы об итогах переговоров в Сочи.

В Сочи предстоят "весьма продолжительные переговоры"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля ожидаются "весьма продолжительные переговоры". Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал, что на них будут рассмотрены вопросы интеграции, но не исключено обсуждение и темы нового российского кредита Минску на 3 млрд долларов из остатка средств, выделенных РФ на строительство БелАЭС.

"В конце прошлого года были решены несколько важных вопросов - о расчетах за БелАЭС, Минск получил кредит от России, без особых проблем подписаны договоры о поставках нефти и газа Беларуси на 2021 год. Но сейчас стороны формируют новую повестку. Я не хочу фантазировать, что в нее попадет", - делится руководитель минского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. Он уверен, что российско-белорусские отношения на взлете. Сейчас, по мнению Шевцова, нужен сам факт встречи на таком уровне, которая как бы подчеркивает выход Беларуси из полугодового политического кризиса.

Дворец Республики, где проходило Всебелорусское народное собрание

Во время Всебелорусского народного собрания крупных акций протеста не произошло

Никаких проблем внутри страны, полагает эксперт, у Лукашенко больше нет, это показал "полный провал" попыток организовать протесты во время Всебелорусского народного собрания (ВНС). "Кризис в принципе пройден, и теперь вопрос, как дальше будут развиваться связи двух стран, потому что они перешли в ходе кризиса в новый формат. В Беларуси объявлено, что она будет выстраивать более тесные отношения с Россией. В чем это будет выражаться - и надо теперь обозначить", - пояснил Шевцов в интервью DW.

Между тем политолог Андрей Суздальцев из московской Высшей школы экономики (ВШЭ) заверил DW, что в Кремле далеки от оптимизма, там пребывают в раздумьях, как быть дальше с Александром Лукашенко, но общий настрой резко против него: "Есть понимание, что Лукашенко никуда не уйдет, поэтому жестко стоит вопрос, как поступить. И непонятно, сколько надо (денег. - Ред.) дать белорусскому народу, чтобы он снова полюбил Лукашенко". Но последнее уже невозможно, утверждает Суздальцев.

Кремль хочет превратить Беларусь в страну с номинальной независимостью?

Научный сотрудник института имени Фридриха Майнеке (Friedrich-Meineсke-Institut) при Свободном Университете Берлина, доктор политических наук Сергей Богдан, в свою очередь, считает, что задача Кремля - превратить Беларусь в страну с номинальной независимостью, чтобы контролировать принятие ею ключевых решений в сильно большей степени, чем сегодня, "чтобы элиты и народ этой страны не имели влияния на ее судьбу". А задача нынешних белорусских властей - "не допустить этого - возможно, в силу их эгоистических мотивов".

Спустя полгода протестов после президентских выборов карты на руках у Минска очень слабые, сетует Богдан в беседе с DW и предупреждает - речь идет о возможном конце белорусской государственности - в том смысле, когда имеют в виду полноценное государство: "Безусловно, сохранение места в ООН, названия страны и даже правильных флага и герба с этим может вполне уживаться".

Акция протеста в Минске

Протесты после президентских выборов в Беларуси не стихали несколько месяцев

Андрей Суздальцев соглашается, что ситуация у Лукашенко сейчас сложная, так как он не предложил Москве ничего нового: "С одной стороны, он будет объяснять, что ему незачем уходить, потому что его все в Беларуси любят и он создал конституционную комиссию; с другой - попросит побольше денег. На силовиков они у него всегда находятся, на экономику и социальную сферу - почему-то нет". Сам же Лукашенко 18 февраля на встрече с госсекретарем Союзного государства (СГ) Григорием Рапотой с улыбкой подчеркнул, что отправляется в Сочи "не для того, чтобы что-то просить, есть вопросы поважнее" - обеспечение обороны и безопасности СГ.

Слабость позиций Минска очевидна, если, продолжает Богдан, взглянуть на два важнейших вопроса двусторонних отношений - на транзит, а также на военное и военно-техническое сотрудничество: "Принятые в этих сферах в последнее время решения подрывают всю политику Беларуси за два минувших десятилетия и фактически ослабляют независимость страны".

Новые договоренности: чего ждать от встречи Лукашенко и Путина

Между тем, выступая на ВНС, Лукашенко заявил о возможности отмены положения конституции о стремлении Беларуси к нейтралитету. Этот тезис развил Владимир Макей, анонсировавший подготовку новой концепции внешней политики РБ: "В современно глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании не существует".

Возможно, и из-за этих высказываний ожидания от саммита в Сочи у Сергея Богдана тревожные: "Беларусь оказалась, пожалуй, в самом худшем для ее независимости положении с 1991 года". Со своей стороны, говоря о возможных результатах встречи, Юрий Шевцов прогнозирует, что должно быть объявлено о чем-то программном, что "должно подчеркнуть бОльшую близость двух стран, скорее всего это будет касаться сферы безопасности и экономики". Необходимая договорная база, по оценке Шевцова, в принципе существует, надо просто ее наполнять большим содержанием.

Александр Лукашенко и Владимир Путин в хоккейной форме на скамейке запасных

В одной ли команде сейчас играют Лукашенко и Путин?

Однако, возражает Богдан, Лукашенко, напротив, будет пытаться максимально затянуть переговоры с Москвой и выхолостить многие пункты договоренностей - то есть повторить то, что было им сделано, например, при обсуждении создания российской авиабазы в Беларуси. Оно, напомнил сотрудник института имени Майнеке, длилось лет шесть и из-за постоянной эволюции позиции Минска в итоге потеряло всякий смысл. То же самое, не исключает Богдан, может случиться и с модернизацией белорусской армии в той форме, которая выгодна России и продавливается ею, и с перенаправлением маршрутов экспорта белорусских нефтепродуктов из портов Литвы и Латвии в российские.

Со своей стороны, Андрей Суздальцев из ВШЭ заявления Минска о возможном отказе от нейтралитета называет чисто пропагандистскими. Если же речь зайдет об углублении экономической интеграции, то Москва, указывает политолог, предложит вернутся к так полностью и не подписанным "дорожным картам", несовместимым с дотационной системой, на сохранении которой настаивает Лукашенко.

Будущее РБ в широком международном контексте

По словам Андрея Суздальцева, Александр Лукашенко не выполняет соглашения, достигнутые на его встрече с Путиным в сентябре. Политолог отметил, что быстрое признание Москвой победы Лукашенко на президентских выборах 9 августа было ошибкой, поскольку белорусский правитель отреагировал ожидаемо - "раз вы меня признали, тогда никак нельзя отыгрывать назад, давайте кормите дальше".

В этой связи Суздальцев напомнил, что во время "оранжевой революции" в 2004 году в Украине Путин сначала признал президентом Януковича, а потом поменял свое мнение. При этом эксперт убежден, что Москва не будет давить на Лукашенко, добиваясь его ухода от власти: "России нужен пробелорусский президент - не бегающий в сторону Европы и не приезжающий постоянно с протянутой рукой в Москву, а занимающийся своей страной, договороспособный, которому можно доверять".

В вот Сергей Богдан предлагает рассматривать перспективы отношений Москвы и Минска в широком международном контексте, учитывая обстановку вокруг Беларуси и России: "Единственное, что может спасти белорусскую независимость - не номинальную, а реальную - это затягивание переговоров в надежде на изменение мировой конъюнктуры на более благоприятную для Минска. Если повезет, то, может, таким вот образом и получится выскользнуть из цепких объятий Путина".

Единственное, что остается делать Москве, дополняет картину Суздальцев, - просто ждать: "Я думаю, что конфликт начнется обязательно. Если Александр Лукашенко денег не получит, то это случится скоро. Если получит - все затянется до лета. Но Лукашенко не усидит на месте и вновь вернется к антироссийской риторике". Пока этот человек правит в Минске, не будет ни Союзного государства, ни интеграции, ни российской авиабазы в Беларуси, заключил Суздальцев.

Смотрите также:

  • Плакат, посвященный дружбе России и Беларуси

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Первый договор после распада СССР

    25 лет назад, в 1992 году, Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

  • Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин, фото из архива, 1995 год

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    "Россия - это святое"

    "Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.

  • Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото из архива, 2014 год

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Союз без гимна

    В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

  • Пешеходы на Старом Арбате в Москве

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Cоциальный пакет в действии

    Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

  • Автомобиль МАЗ производства Минского автозавода

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Торговля как двигатель интеграции

    Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.

  • Инфографика нефтепроводов, проходящих по территориям России, БЕларуси и Украины

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки

    Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.

  • Пачки долларовых банкнот

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Жизнь взаймы у России

    Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.

  • Емкость с российской нефтью на нефтеперерабатывающем заводе в белорусском Мозыре

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Нефтегазовые войны

    Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.

  • Реклама мясной продукции белорусского производства на улице

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Продуктовые скандалы

    Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.

  • Инфографика границ России, Беларуси, Литвы, Латвии и Украины

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    На границе союзной дружбы

    Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.

  • На стройке белорусской АЭС в Островце

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Атомный кредит

    Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.

  • Инфографика, обозначающая военные объекты России, размещенные на территории Беларуси

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    Военное сотрудничество

    После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко открывает фестиваль искусств Славянский базар в Витебске, фото из архива, 2010 год

    Заклятые друзья - Беларусь и Россия

    "Славянский базар" в Беларуси

    Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 13:18

Нефть, газ и немного хоккея: Путин и Лукашенко скрестили клюшки в Сочи. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Сделка с Лукашенко: что ждет Москва в обмен на дешевую нефть? DW Новости  

Лукашенко получил привет от Путина: о "перезагрузке" между Минском и Кремлем. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые сегодня

"Не хочу AstraZeneca, хочу другую". Какие вакцины предпочитают сейчас немцы  

Чем закончится судный день Алексея Навального?  

Туризм-2021: где будут отдыхать немцы и куда они не поедут  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно