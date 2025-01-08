"Люди хотят стабильности". Жители Южной Кореи о кризисе

В Южной Корее продолжается политический кризис, разразившийся после введения президентом Юном военного положения в декабре 2024 года. Что думают о ситуации жители страны - в репортаже DW.

Политический кризис в Южной Корее продолжается. Президент Юн Сок Ёль, которого отстранили от власти из-за введеного им военного положения, укрывается в официальной резиденции, опираясь на свою охрану. После того как парламентарии поддержали импичмент президента, этот вопрос должен рассмотреть Конституционный суд Южной Кореи. 7 января был продлен срок действия ордера на арест Юна, но задержать его по-прежнему не удается. Между тем в Сеуле продолжаются протесты его противников и сторонников.

Несмотря на бурное развитие событий, для подавляющего большинства жителей Южной Кореи, по наблюдениям корреспондента DW, после первоначального шока из-за введения военного положения, которое было вскоре отменено, на сегодняшний день мало что изменилось. Люди хотят, чтобы политический кризис закончился, а правительство вновь приступило к решению повседневных проблем, таких как слабеющая экономика и удешевление национальной валюты по отношению к доллару.

Демонстрация в поддержку президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, январь 2025 года Фото: Tyrone Siu/REUTERS

При этом многие гордятся тем, что их страна, пережившая несколько военных диктатур, длившихся до конца 1980-х годов, оказалась достаточно стойкой и сохранила демократические институты перед лицом столь сурового испытания.

Рожденные во время диктатуры

"Я родилась во время диктатуры Пак Чон Хи. Если говорить более точно, то в 1979 году, когда он был убит. И мы росли, получая в школе знания о тех временах, - делится Ли Ынкоо, одна из основателей НПО, помогающей северокорейским перебежчикам обосноваться в Южной Корее. - Ни разу в нынешней ситуации я не почувствовала, что Южная Корея снова скатывается к диктатуре или что мы теряем контроль над ситуацией, что он переходит в руки военных".

"Конечно, я была обеспокоена, как и все мои знакомые, но я верила в систему, которую построила Южная Корея, я верила в демократию и силу простых людей", - делится она в беседе с DW.

Другие собеседники DW признают, что были встревожены событиями 3 декабря, когда было введено военное положение, но соглашаются с тем, что нация продемонстрировала стойкость в этой непростой ситуации. "Когда я впервые услышала, что Юн ввел военное положение, я испугалась, - говорит Ким Хён Чжун, 46-летняя разработчица контента, живущая в провинции Канвондо, к востоку от Сеула. - В Южной Корее неоднократно было военное правительство, и я сразу же подумала, что нам предстоит пережить то, через что уже проходили люди в прошлом".

Ким живет со своей семьей недалеко от важной военной базы. В ночь, когда было объявлено о введении военного положения, по ее словам, там было много вертолетов, которые постоянно прилетали и улетали.

"Люди хотят стабильности"

"К тому времени, когда я легла спать, ситуация еще не разрешилась, но когда я проснулась утром, указ о военном положении был отменен, и ситуация стабилизировалась, - вспоминает она. - Я почувствовала облегчение, услышав это, хотя и переживала о том, что подумают люди в других странах о событиях у нас".

За прошедшие недели жизнь полностью вернулась в нормальное русло, добавляет Ким. Хотя, по ее словам, теперь все следят за новостями более внимательно, чем раньше. "Думаю, людям немного не по себе. Сейчас много разговоров об импичменте, судебных делах и выборах, но люди не боятся", - отмечает она.

Полиция у входа в резиденцию президента Южной Кореи Фото: Kim Hong-Ji/REUTERS

"Мы просто хотим, чтобы ситуация разрешилась, - подчеркивает Ким. - Людей беспокоит экономика, плохой обменный курс, из-за которого трудно выезжать за границу, но нельзя сказать, что в стране сейчас небезопасно".

Отношение к Юну в Южной Корее неоднозначное. Судя по опросам общественного мнения, около 70% граждан хотят, чтобы процесс импичмента продолжился, состоялся суд и страна смогла двигаться дальше. "Люди хотят стабильности", - поясняет Ким.

Поддержка Юн Сок Ёля

Многие в Южной Корее решительно поддерживают Юна и каждый день собираются у его резиденции, чтобы создать живую баррикаду вокруг здания и сорвать попытки арестовать президента, который был отстранен от власти. Эти люди согласны с утверждениями Юна, что оппозиция может действовать в интересах Пхеньяна и угрожать безопасности страны.

Один из опросов общественного мнения, проведенный через несколько дней после введения Юном военного положения, показал, что его рейтинг, упавший до 11%, вырос в те дни до 40%. Аналитики связывают это с недоверием к Демократической партии и ее лидеру Ли Чжэ Мёну.

"Я был за границей, когда Юн ввел военное положение, но моя жена и ее друзья сразу же вышли на акции протеста, чтобы поддержать его видение будущего страны", - рассказал DW Сон Ён Чхэ, ученый из Сеула. "Недавно я вернулся в Южную Корею. Поскольку я опасаюсь того, что произойдет, если к власти придет оппозиция, я планирую присоединиться к протестам, чтобы защитить свободу нашей страны, - добавляет он. - На нашу повседневную жизнь произошедшее никак не повлияло, но я вижу, что все больше людей действительно хотят выразить свои чувства. Поэтому они выходят на улицы и проводят демонстрации в поддержку нашего президента". "Да, Юн совершал ошибки, но есть много людей, которые, как и я, считают, что он должен иметь возможность повести страну в правильном направлении ради нашего будущего", - резюмирует Сон.