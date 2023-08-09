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Лучшие вузы РФ приняли по "военной" квоте более 800 человек

Сергей Ромашенко
13 мин. назад

Большинство из студентов, поступивших в вузы по квотам для участников войны, сдали ЕГЭ на баллы ниже проходных. Чаще всего льготников принимали в ВШЭ и МГУ, выяснили "Важные истории".

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Здание МГУ в Москве
Здание МГУ в МосквеФото: Micha Korb/pressefoto korb/picture alliance

В лучшие российские вузы поступили более 800 человек по квотам для участников йвойны против Украины и их детей. Большинство из них сдали единый государственный экзамен на баллы ниже проходных или вообще его не сдавали, сообщило расследовательское издание "Важные истории" в среду, 9 августа.

Журналисты проанализировали приказы о зачислении в бакалавриат и специалитет на очную форму обучения, опубликованные к 9 августа на сайтах 13 из 15 лучших по мировым стандартам российских вузов. Больше всего льготников поступили в Высшую школу экономики (ВШЭ), Московский государственный университет (МГУ) и Уральский федеральный университет. Всего на бюджетную форму обучения были зачислены по такой квоте как минимум 833 человека.

Каждый четвертый (203 человека) поступил на бюджет "без вступительных испытаний". По подсчетам издания, 429 человек из поступивших по квоте сдали ЕГЭ хуже, чем требуется для поступления без льготы. С такими баллами их не взяли бы на факультеты, на которые они в итоге смогли поступить, отмечают "Важные истории".

Чему будут учиться поступившие "льготники"

Журналисты также обратили внимание на то, что поступившие по "отдельной квоте" будут заниматься "американскими и африканскими исследованиями" в МГУ, учиться "расследованиям экономических преступлений" в ВШЭ и "академическому пению" в СПбГУ, изучать "боеприпасы и взрыватели", "ракетное оружие" и "космонавтику" в МГТУ имени Баумана.

Между тем расследовательское издание "Бумага" сообщило, что в Санкт-Петербурге военной льготой попытались воспользоваться не менее 1177 человек. Родители 47 из них точно воюют в Украине, отмечает издание. Чаще всего абитуриенты хотели поступить на IT-направления (344 человека). Еще 310 абитуриентов хотели изучать прикладную математику, физику и химическую технологию. По подсчетам "Бумаги", по "отдельной квоте" в петербургские вузы поступил как минимум 261 человек.

Как сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, от участников войны в Украине и членов их семей были поданы более 9000 заявлений на поступление в вуз, в приоритетном порядке зачислены почти 7000 человек. По его словам, вузы рассматривали каждый запрос отдельно и при необходимости предоставляли места абитуриентам, не прошедшим по квоте, за счет собственных средств.

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