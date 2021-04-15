Лучшие профессиональные фотографии 2021 года

Всемирная организация фотографии подвела итоги фотоконкурсов Sony World Photography Awards. Самый престижный из них - профессиональный. Вот некоторые его победители.
Более 165 тысяч фотографий из 51 страны были присланы на конкурс Sony World Photography Awards, в рамках которого выбирают национальных победителей.
Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) опубликовала шорт-лист конкурса профессиональных фотографов 2021 года. Среди них - россияне, украинцы и белорусы.
Престижный международный фотоконкурс Sony World Photography Awards объявил победителей. Среди лучших - представители России, Украины и Германии. Листаем галерею!
Из всех конкурсов Sony World Photography Awards у открытого конкурса - наименее жесткие рамки. Сегодня названы победители 2021 года в разных категориях. Среди них - немец и россиянка.