Лучшие профессиональные фотографии 2021 года

Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

В сирийской деревне недалеко от города Алеппо тренер Васим Сатот организовал школу каратэ. В ней занимаются дети с ограниченными возможностями в возрасте от 6 до 15 лет, мальчики и девочки вместе, что для Сирии тоже не само собой разумеющаяся вещь. Немножно радости в стране, охваченной войной. Anas Al-Kharboutli (Сирия). Профессиональный конкурс, категория "Спорт", 1-е место.