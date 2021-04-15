 Лучшие профессиональные фотографии 2021 года | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.04.2021

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Культура и стиль жизни

Лучшие профессиональные фотографии 2021 года

Всемирная организация фотографии подвела итоги фотоконкурсов Sony World Photography Awards. Самый престижный из них - профессиональный. Вот некоторые его победители.

  • World Photography Award 2021. Brais Lorenzo Couto (Испания), категория Портфолио. 2-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Выжженная земля Оренсе стала главной темой цикла Brais Lorenzo Couto (Испания), представленного в категории "Портфолио". 2-е место.

  • Vito Fusco (Италия). Категория Документальная фотография, 1-е место в Sony World Photography Awards 2021

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Это - ромашка, но только не обыкновенная. Точное название цветка - пиретрум. Он растет, главным образом, в Кении, где его называют "смертельным цветком". Дело в том, что пиретрум парализует и убивает насекомых, являясь природным инсектицидом. Сейчас его выращивание поставлено на поток и очень помогает африканским фермерам. Vito Fusco (Италия). Категория "Документальная фотография", 1-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Саша Бауэр (Россия). Категория Креатив, 3-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    О судьбе русских немцев рассказывает проект Саши Бауэр (Россия). Ее дед - из немцев Поволжья. В 1941 году был сослан вместе с другими немцами в Казахстан, потерял родителей в трудовом лагере, попал в детский дом... И не побоялся сохранить свою немецкую фамилию, которую носит теперь его внучка. Категория "Креатив", 3-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Федор Савинцев (Россия). Категория Пейзаж, 3-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Осенью, когда склоны вулканов и сопки Камчатки еще не были покрыты снегом, Федор Савинцев (Россия) приехал сюда и снимал эту только кажущуюся мертвой природу. Категория "Пейзаж", 3-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Anas Al-Kharboutli (Сирия). Профессиональный конкурс, категория Спорт, 1-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    В сирийской деревне недалеко от города Алеппо тренер Васим Сатот организовал школу каратэ. В ней занимаются дети с ограниченными возможностями в возрасте от 6 до 15 лет, мальчики и девочки вместе, что для Сирии тоже не само собой разумеющаяся вещь. Немножно радости в стране, охваченной войной. Anas Al-Kharboutli (Сирия). Профессиональный конкурс, категория "Спорт", 1-е место.

  • World Photography Award 2021. Luis Tato (Испания). Категория Окружающий мир и дикая природа, 1-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Саранча в Восточной Африке. Такого сильного нашествия здесь не было уже семьдесят лет. Luis Tato (Испания). Категория "Окружающий мир и дикая природа", 1-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Craig Easton. Первое место в категории Портрет профессионального конкурса, звание фотографа года

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Британец Craig Easton сделал цикл фотографий, посвященный национальным меньшинствам в Блэкборне, на севере Англии. Он показал, насколько ошибочны стереотипные представления об этих общинах, о которых часто рассказывают в упрощенных категориях обособления или интеграции. Первое место в категории "Портрет" профессионального конкурса, звание "фотографа года" и 25 тысяч долларов премии.

  • Sony World Photography Awards 2021. Paloma Rincon (Испания). Профессиональный конкурс, категория Натюрморт. 3-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    "Мексиканский пир", - так называется этот цикл фотографий Paloma Rincon (Испания), в которых съедобное смешивается с воображаемым. Профессиональный конкурс, категория "Натюрморт". 3-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Graeme Purdy (Великобритания). Категория Окружающий мир и дикая природа, 2-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Эта серия была сделана с помощью широкоугольных объективов и дистанционного управления фотокамерой, ведь находиться поблизости от этих хищников опасно. Фотографу Graeme Purdy (Великобритания) удалось показать красоту и мощь дикой природы. Категория "Окружающий мир и дикая природа", 2-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Пандемия коронавируса привела к очень серьезному экономическому спаду. Но кризис также открыл беспрецедентные возможности. Исландия, изолированная страна с суровым климатом, первой в мире полностью перешла на возобновляемые источники энергии. Благодаря этому вырос прибыльный бизнес с минимальным воздействием на окружающую среду. Simone Tramonte (Италия). Категория "Окружающая среда". 1-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Tomas Voselka (Чехия). Категория Архитектура и дизайн, 1-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Бывшый военный полигон в чешском Дрнове оставался заброшенным в течение 17 лет. Потом двое друзей, Мартин Члум и Михал Себа, купили его, чтобы создать здесь крематорий и кладбище для домашних животных.С помощью архитектора-минималиста Петра Гайека они основали комплекс "Вечные охотничьи угодья". Tomas Voselka (Чехия). Категория "Архитектура и дизайн", 1-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Andrea Ferro (Италия). Профессиональный конкурс, категория Пейзаж, 2-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Триполи - второй по величине город Ливана и, по данным ООН, самый бедный город на побережье Средиземного моря. Фотограф показывает иконографию страны с преобладающим мусульманским населением. Портретам политиков и генералов здесь поклоняются как божествам, хотя в исламской культуре это большой грех. Andrea Ferro (Италия). Профессиональный конкурс, категория "Пейзаж", 2-е место.

    Автор: Ефим Шуман


  • World Photography Award 2021. Brais Lorenzo Couto (Испания), категория Портфолио. 2-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Выжженная земля Оренсе стала главной темой цикла Brais Lorenzo Couto (Испания), представленного в категории "Портфолио". 2-е место.

  • Vito Fusco (Италия). Категория Документальная фотография, 1-е место в Sony World Photography Awards 2021

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Это - ромашка, но только не обыкновенная. Точное название цветка - пиретрум. Он растет, главным образом, в Кении, где его называют "смертельным цветком". Дело в том, что пиретрум парализует и убивает насекомых, являясь природным инсектицидом. Сейчас его выращивание поставлено на поток и очень помогает африканским фермерам. Vito Fusco (Италия). Категория "Документальная фотография", 1-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Саша Бауэр (Россия). Категория Креатив, 3-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    О судьбе русских немцев рассказывает проект Саши Бауэр (Россия). Ее дед - из немцев Поволжья. В 1941 году был сослан вместе с другими немцами в Казахстан, потерял родителей в трудовом лагере, попал в детский дом... И не побоялся сохранить свою немецкую фамилию, которую носит теперь его внучка. Категория "Креатив", 3-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Федор Савинцев (Россия). Категория Пейзаж, 3-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Осенью, когда склоны вулканов и сопки Камчатки еще не были покрыты снегом, Федор Савинцев (Россия) приехал сюда и снимал эту только кажущуюся мертвой природу. Категория "Пейзаж", 3-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Anas Al-Kharboutli (Сирия). Профессиональный конкурс, категория Спорт, 1-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    В сирийской деревне недалеко от города Алеппо тренер Васим Сатот организовал школу каратэ. В ней занимаются дети с ограниченными возможностями в возрасте от 6 до 15 лет, мальчики и девочки вместе, что для Сирии тоже не само собой разумеющаяся вещь. Немножно радости в стране, охваченной войной. Anas Al-Kharboutli (Сирия). Профессиональный конкурс, категория "Спорт", 1-е место.

  • World Photography Award 2021. Luis Tato (Испания). Категория Окружающий мир и дикая природа, 1-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Саранча в Восточной Африке. Такого сильного нашествия здесь не было уже семьдесят лет. Luis Tato (Испания). Категория "Окружающий мир и дикая природа", 1-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Craig Easton. Первое место в категории Портрет профессионального конкурса, звание фотографа года

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Британец Craig Easton сделал цикл фотографий, посвященный национальным меньшинствам в Блэкборне, на севере Англии. Он показал, насколько ошибочны стереотипные представления об этих общинах, о которых часто рассказывают в упрощенных категориях обособления или интеграции. Первое место в категории "Портрет" профессионального конкурса, звание "фотографа года" и 25 тысяч долларов премии.

  • Sony World Photography Awards 2021. Paloma Rincon (Испания). Профессиональный конкурс, категория Натюрморт. 3-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    "Мексиканский пир", - так называется этот цикл фотографий Paloma Rincon (Испания), в которых съедобное смешивается с воображаемым. Профессиональный конкурс, категория "Натюрморт". 3-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Graeme Purdy (Великобритания). Категория Окружающий мир и дикая природа, 2-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Эта серия была сделана с помощью широкоугольных объективов и дистанционного управления фотокамерой, ведь находиться поблизости от этих хищников опасно. Фотографу Graeme Purdy (Великобритания) удалось показать красоту и мощь дикой природы. Категория "Окружающий мир и дикая природа", 2-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Пандемия коронавируса привела к очень серьезному экономическому спаду. Но кризис также открыл беспрецедентные возможности. Исландия, изолированная страна с суровым климатом, первой в мире полностью перешла на возобновляемые источники энергии. Благодаря этому вырос прибыльный бизнес с минимальным воздействием на окружающую среду. Simone Tramonte (Италия). Категория "Окружающая среда". 1-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Tomas Voselka (Чехия). Категория Архитектура и дизайн, 1-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Бывшый военный полигон в чешском Дрнове оставался заброшенным в течение 17 лет. Потом двое друзей, Мартин Члум и Михал Себа, купили его, чтобы создать здесь крематорий и кладбище для домашних животных.С помощью архитектора-минималиста Петра Гайека они основали комплекс "Вечные охотничьи угодья". Tomas Voselka (Чехия). Категория "Архитектура и дизайн", 1-е место.

  • Sony World Photography Awards 2021. Andrea Ferro (Италия). Профессиональный конкурс, категория Пейзаж, 2-е место.

    Победители самого престижного фотоконкурса 2021 года

    Триполи - второй по величине город Ливана и, по данным ООН, самый бедный город на побережье Средиземного моря. Фотограф показывает иконографию страны с преобладающим мусульманским населением. Портретам политиков и генералов здесь поклоняются как божествам, хотя в исламской культуре это большой грех. Andrea Ferro (Италия). Профессиональный конкурс, категория "Пейзаж", 2-е место.

    Автор: Ефим Шуман


  

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