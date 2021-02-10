 Лучшие фотографии года национального конкурса Sony World Photography Awards | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.02.2021

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Культура и стиль жизни

Лучшие фотографии года национального конкурса Sony World Photography Awards

Более 165 тысяч фотографий из 51 страны были присланы на конкурс Sony World Photography Awards, в рамках которого выбирают национальных победителей.

  • Raphael Barbar (Швейцария)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Эта фотография сделана с горы Салев недалеко от Женевы. Raphael Barbar (Швейцария).

  • Евгений Иванов (Российская Федерация)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Одинокий дом в молчании снегов и в ожидании весны. Евгений Иванов (Российская Федерация).

  • Aljaž Žnidaršič (Словения)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Это было первое зимнее восхождение. Два альпиниста планировали преодолеть три вершины горного хребта, но погода испортилась. Третья вершина осталась непокоренной. Снимок запечатлел тот самый момент, когда альпинисты поняли, что придется возваращаться назад. Aljaž Žnidaršič (Словения).

  • Wong Chek Poh (Сингапур)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Символическая картина! Вид сверху на такси, припаркованные на крыше автостоянки в Сингапуре во время локдауна. Пандемия коронавируса тяжело ударила и по экономике этого города-государства в Юго-Восточной Азии. Wong Chek Poh (Сингапур).

  • Michaela Steiner (Австрия)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Просто красивая лошадь в конюшне. Michaela Steiner (Австрия).

  • Lauriane Bieber (Франция)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Эта фотография - история первого раза. "Впервые после трех месяцев локдауна я смогла куда-то поехать. Лео стал первым моим другом, с которым я встретилась после изоляции, и первой моделью, которую я снимала. И я впервые по-настоящему почувствовала, насколько важна для меня фотография", - Lauriane Bieber (Франция).

  • Mehmet Aslan (Турция)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Мечети закрыты, и верующим мусульманам приходится молиться на футбольном поле: здесь, по крайней мере, можно сохранять социальную дистанцию. Mehmet Aslan (Турция).

  • Dante Mogni (Аргентина)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Жара, карантин. Обнаженный мужчина в номере гостиницы в Буэнос-Айресе. Несколько дней назад у него умерла бабушка. Dante Mogni (Аргентина).

  • Hardijanto Budyman (Индонезия).

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    "Ангелы в национальной одежде", - так сам автор назвал свою фотографию двух сестер. Hardijanto Budyman (Индонезия).

  • Vladimir Zivojinovic (Сербия)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Жительница сербской деревни Донья-Локосница нанизывает стручки сладковато-острого красного перца. Около 250 из 280 семей этой деревни занимаются его выращиванием. На площади 250 гектаров здесь производят 500 тонн молотого перца. Vladimir Zivojinovic (Сербия).

  • Simas Bernotas (Литва)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Этот снимок - один из большого цикла портретов хранителей традиционных ремесел, а значит - национального духа Литвы. Simas Bernotas (Литва).

  • Davide Giannetti (Италия)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    В национальном парке Абруццо фотограф заметил эту лису, вышедшую на охоту после затяжного сильного дождя. Davide Giannetti (Италия).

    Автор: Ефим Шуман


  • Raphael Barbar (Швейцария)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Эта фотография сделана с горы Салев недалеко от Женевы. Raphael Barbar (Швейцария).

  • Евгений Иванов (Российская Федерация)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Одинокий дом в молчании снегов и в ожидании весны. Евгений Иванов (Российская Федерация).

  • Aljaž Žnidaršič (Словения)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Это было первое зимнее восхождение. Два альпиниста планировали преодолеть три вершины горного хребта, но погода испортилась. Третья вершина осталась непокоренной. Снимок запечатлел тот самый момент, когда альпинисты поняли, что придется возваращаться назад. Aljaž Žnidaršič (Словения).

  • Wong Chek Poh (Сингапур)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Символическая картина! Вид сверху на такси, припаркованные на крыше автостоянки в Сингапуре во время локдауна. Пандемия коронавируса тяжело ударила и по экономике этого города-государства в Юго-Восточной Азии. Wong Chek Poh (Сингапур).

  • Michaela Steiner (Австрия)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Просто красивая лошадь в конюшне. Michaela Steiner (Австрия).

  • Lauriane Bieber (Франция)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Эта фотография - история первого раза. "Впервые после трех месяцев локдауна я смогла куда-то поехать. Лео стал первым моим другом, с которым я встретилась после изоляции, и первой моделью, которую я снимала. И я впервые по-настоящему почувствовала, насколько важна для меня фотография", - Lauriane Bieber (Франция).

  • Mehmet Aslan (Турция)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Мечети закрыты, и верующим мусульманам приходится молиться на футбольном поле: здесь, по крайней мере, можно сохранять социальную дистанцию. Mehmet Aslan (Турция).

  • Dante Mogni (Аргентина)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Жара, карантин. Обнаженный мужчина в номере гостиницы в Буэнос-Айресе. Несколько дней назад у него умерла бабушка. Dante Mogni (Аргентина).

  • Hardijanto Budyman (Индонезия).

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    "Ангелы в национальной одежде", - так сам автор назвал свою фотографию двух сестер. Hardijanto Budyman (Индонезия).

  • Vladimir Zivojinovic (Сербия)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Жительница сербской деревни Донья-Локосница нанизывает стручки сладковато-острого красного перца. Около 250 из 280 семей этой деревни занимаются его выращиванием. На площади 250 гектаров здесь производят 500 тонн молотого перца. Vladimir Zivojinovic (Сербия).

  • Simas Bernotas (Литва)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    Этот снимок - один из большого цикла портретов хранителей традиционных ремесел, а значит - национального духа Литвы. Simas Bernotas (Литва).

  • Davide Giannetti (Италия)

    Победители национального конкурса Sony World Photography Awards

    В национальном парке Абруццо фотограф заметил эту лису, вышедшую на охоту после затяжного сильного дождя. Davide Giannetti (Италия).

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

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  • Автопортрет фотографа Марии Кокуновой с детьми

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  • Маленький домик на озере

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  • Силиконовые куклы

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Как настоящие

    Дидье Бизе (Франция). Это не настоящие дети, а силиконовые куклы, сделанные с максимальным реализмом и в натуральную величину. Говорят, что они помогают подготовиться к материнству. Категория "Документальная фотография". Второе место.

  • Робот

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Робот вместо человека?

    Алессандро Гандольфи (Италия). Фотограф выбрал очень необычную тему, рассказав о том, как наука и ученые пытаются преодолеть бренность человеческой жизни. Среди множества объектов - и этот японский робот-гуманоид. Категория "Натюрморт". Первое место.

  • Экологическая катастрофа на реке Нигер

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Беда с нефтью

    Робин Хинш (Германия). Немецкий фотограф назвал свою серию "Wahala" - "Беда". Она показывает, к каким страшным последствиям для природы и человека приводит добыча нефти и газа вдоль дельты реки Нигер в Африке. В категории "Окружающая среда", новой в конкурсе, эта серия получила первое место.

  • Украинские железные дороги

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Пути Украины

    Саша Маслов (Украина). Фотограф, родившийся и выросший в Харькове, последние годы живет преимущественно в Нью-Йорке и часто публикуется в американских журналах. Его специализация - портрет. Серия, отмеченная жюри Sony Photography World Awards, рассказывает о работницах украинских железных дорог. Категория "Портрет". Третье место.

  • Реслинг-тренировка

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Реслинг в Сенегале

    Анхель Лопес Сото (Испания). Реслинг - спортивное борцовское шоу. В Сенегале реслинг популярнее даже футбола. Серия посвящена борцам и их тренировкам в Дакаре. Категория "Спорт". Первое место.

  • Панголины

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Панголины в опасности

    Брент Стиртон (ЮАР). Он назвал свою серию "Панголины в опасности". Этих млекопитающих осталось в мире совсем немного. За ними охотятся браконьеры - ради мяса и чешуи, которой приписываются лечебные свойства. Категория "Мир природы и дикие животные". Первое место.

  • 12-летние девочки в Иране

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Невеселые выходные

    Хашем Шакери (Иран). Так эти 12-летние девочки проводят выходные. Невесело... Их семьи вынуждены были покинуть Тегеран из-за того, что жить в нем стало слишком дорого, и переселиться в спальные районы города-спутника за З0 километров от столицы. Категория "Открытия". Второе место.

  • Высохшее озеро

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Исчезнувшее озеро

    Флориан Руиз (Франция). Его мотив - отравленная пустыня на месте, где когда-то было озеро Лобнор. Высохшее озеро использовали в Китае как полигон для испытаний ядерного оружия. Категория "Пейзаж". Второе место.

  • Тории

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Между миром и святыней

    Ронни Бенерт (Германия). Немецкий фотограф снимал храмы в Японии. Серия называется "Тории". Эти ритуальные ворота без створок перед входом в святилища - граница между светским и освященным пространством. Категория "Пейзаж". Первое место.

  • Участник протестов в Гонконге

    Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

    Раны Гонконга

    Чунь Минь Ко (Китай, Гонконг). Цикл портретов участников протестов против попыток центральной власти в Пекине окончательно прибрать к рукам Гонконг. Фотограф назвал серию "Раны Гонконга". Категория "Документальная фотография". Первое место.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

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