Лучшие фотографии года национального конкурса Sony World Photography Awards

Победители фотоконкурса Sony World Photography Awards - 2020

Внутренние демоны "Пещеры"

Мария Кокунова (Россия). Около четырех лет провела Мария со своей семьей фактически в изоляции от внешнего мира - в деревенском доме. Но, по ее собственным словам, "вместо комфортного существования и наслаждения материнством столкнулась с ростом тревожности, страхом смерти и прочими "внутренними демонами". Об этом она и рассказывает в серии "Пещера". Категория "Открытие". Первое место.