Лучшие фотографии 2021 года. Выбирайте!

Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

В Конго браконьеры охотятся на взрослых шимпанзе, часто бросая их детенышей на произвол судьбы или продавая их, что часто означает их верную гибель. Но есть люди и организации, которые спасают животных. Brent Stirton (Южная Африка). Категория "Окружающий мир и дикая природа".