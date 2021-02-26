Лучшие фотографии 2021 года. Выбирайте!

Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) опубликовала шорт-лист конкурса профессиональных фотографов 2021 года. Среди них - россияне, украинцы и белорусы.
Может быть, какие-то старожилы и даже вполне молодые люди помнят более снежные и морозные зимы в Германии, но сюрпризам погоды удивлены сейчас если не все, то очень многие.
В немецком городе Бремене готовится необычная выставка. На ней параллельно с работами Пабло Пикассо будут показаны фотографии волосяного покрова людей. С какой целью?
Престижный международный фотоконкурс Sony World Photography Awards объявил победителей. Среди лучших - представители России, Украины и Германии. Листаем галерею!
Этому немецкому фотографу готовы позировать звезды шоу-бизнеса и политики: от Барака Обамы и Ангелы Меркель до Клинта Иствуда и Герберта Гренемайера.
В ночь на 8 апреля в разных уголках Земли можно было наблюдать розовое суперлуние. Эти фотографии были сделаны в Германии.