 Лучшие фотографии 2021 года. Выбирайте! | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.02.2021

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Культура и стиль жизни

Лучшие фотографии 2021 года. Выбирайте!

Всемирная организация фотографии (World Photography Organisation) опубликовала шорт-лист конкурса профессиональных фотографов 2021 года. Среди них - россияне, украинцы и белорусы.

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Цикл "Несокрушимые олимпийцы" посвящен тренировкам и подготовке спортсменов во время пандемии Covid-19. В это время все стадионы, спортивные площадки и плавательные бассейны были закрыты. Barbora Reichova (Чехия). Категория "Спорт".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    В Конго браконьеры охотятся на взрослых шимпанзе, часто бросая их детенышей на произвол судьбы или продавая их, что часто означает их верную гибель. Но есть люди и организации, которые спасают животных. Brent Stirton (Южная Африка). Категория "Окружающий мир и дикая природа".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Пандемия коронавируса - это время разлук. Но автора этой фотографии и девушку по имени Полина она неожиданно свела вместе. Они познакомились в сети, потом встретились... "Вместе", - так называется эта фотография Алексея Павлова (Россия). Категория "Документальная фотография".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    "Дневник пустот", - так назвал Tomasz Lazar (Польша) серию фотографий, в которой идет речь о жизни во время пандемии коронавируса. Серый колорит выбран здесь не случайно. Категория "Документальная фотография".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Прощание с покойником. К пандемии не имеет никакого отношения. Michelle Watt (США). Категория "Креатив".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Фотограф из Беларуси Антон Доценко специализируется на силовых видах спорта и бодибилдинге. Эта его серия посвящена чемпионату России по пощечинам. Категория "Спорт".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Представьте себе, что вы заказываете в ресторане суши, и вам подают вот это - пластик: обрывки упаковок, старую резиновую перчатку... В своей серии "Меню на завтра" Марина Масель (Украина) показывает наглядно, что такое - загрязнение океанов, которое большинство воспринимает совершенно абстрактно. Категория "Натюрморт".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Этот снимок сделан в Нью-Дели. Столица Индии - один из самых грязных городов мира. Alessandro Gandolfi (Италия).

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Ночная охота пантеры. Will Burrard-Lucas (Англия). Больше года он снимал диких хищников в Кении. Это один из многочисленных снимков. Категория "Окружающий мир и дикая природа".

  • World Photography Award 2021 - Brais Lorenzo Couto (Spanien)

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Выжженная земля Оренсе стала главной темой цикла, представленного в категории "Портфолио". Brais Lorenzo Couto (Испания).

  • World Photography Award 2021 - Luis Tato (Spanien)

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Саранча в Восточной Африке. Такого сильного нашествия здесь не было уже семьдесят лет. Luis Tato (Испания).

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Этот странный снимок носит и странное название "Парень позади". Он снят в Самарканде, как и все причудливые мизансцены серии, представленной в категории "Портфолио". Marylise Vigneau (Франция)

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Заседание бундестага во время пандемии. Депутаты слушают выступление канцлера Германии Ангелы Меркель, - и один из них вдруг чихнул. На креслах - листы бумаги с надписью "Пожалуйста, оставьте свободными". В одной фотографии - страх, контроль и немецкий порядок. Ingmar Björn Nolting (Германия).

  • World Photography Award 2021 - Fyodor Savintsev (Russland)

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Осенью, когда склоны вулканов и сопки Камчатки еще не были покрыты снегом, Федор Савинцев (Россия) приехал сюда и снимал эту только кажущуюся мертвой природу. Категория "Пейзаж".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    О судьбе русских немцев рассказывает проект Саши Бауэра (Россия). Его дед - из немцев Поволжья. В 1941 году был сослан вместе с другими немцами в Казахстан, потерял родителей в трудовом лагере, попал в детский дом... И не побоялся сохранить свою немецкую фамилию, которую носит теперь его внук. Категория "Креатив".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Это одна из станций мюнхенского метро. Как удалось снять ее пустой? Фотографу пришлось ждать несколько часов. Он снимал метро во многих городах мира. Мюнхен - его фаворит. Arvind Jayashankar (Бельгия). Категория "Архитектура и дизайн".

    Автор: Ефим Шуман


  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Цикл "Несокрушимые олимпийцы" посвящен тренировкам и подготовке спортсменов во время пандемии Covid-19. В это время все стадионы, спортивные площадки и плавательные бассейны были закрыты. Barbora Reichova (Чехия). Категория "Спорт".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    В Конго браконьеры охотятся на взрослых шимпанзе, часто бросая их детенышей на произвол судьбы или продавая их, что часто означает их верную гибель. Но есть люди и организации, которые спасают животных. Brent Stirton (Южная Африка). Категория "Окружающий мир и дикая природа".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Пандемия коронавируса - это время разлук. Но автора этой фотографии и девушку по имени Полина она неожиданно свела вместе. Они познакомились в сети, потом встретились... "Вместе", - так называется эта фотография Алексея Павлова (Россия). Категория "Документальная фотография".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    "Дневник пустот", - так назвал Tomasz Lazar (Польша) серию фотографий, в которой идет речь о жизни во время пандемии коронавируса. Серый колорит выбран здесь не случайно. Категория "Документальная фотография".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Прощание с покойником. К пандемии не имеет никакого отношения. Michelle Watt (США). Категория "Креатив".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Фотограф из Беларуси Антон Доценко специализируется на силовых видах спорта и бодибилдинге. Эта его серия посвящена чемпионату России по пощечинам. Категория "Спорт".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Представьте себе, что вы заказываете в ресторане суши, и вам подают вот это - пластик: обрывки упаковок, старую резиновую перчатку... В своей серии "Меню на завтра" Марина Масель (Украина) показывает наглядно, что такое - загрязнение океанов, которое большинство воспринимает совершенно абстрактно. Категория "Натюрморт".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Этот снимок сделан в Нью-Дели. Столица Индии - один из самых грязных городов мира. Alessandro Gandolfi (Италия).

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Ночная охота пантеры. Will Burrard-Lucas (Англия). Больше года он снимал диких хищников в Кении. Это один из многочисленных снимков. Категория "Окружающий мир и дикая природа".

  • World Photography Award 2021 - Brais Lorenzo Couto (Spanien)

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Выжженная земля Оренсе стала главной темой цикла, представленного в категории "Портфолио". Brais Lorenzo Couto (Испания).

  • World Photography Award 2021 - Luis Tato (Spanien)

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Саранча в Восточной Африке. Такого сильного нашествия здесь не было уже семьдесят лет. Luis Tato (Испания).

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Этот странный снимок носит и странное название "Парень позади". Он снят в Самарканде, как и все причудливые мизансцены серии, представленной в категории "Портфолио". Marylise Vigneau (Франция)

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Заседание бундестага во время пандемии. Депутаты слушают выступление канцлера Германии Ангелы Меркель, - и один из них вдруг чихнул. На креслах - листы бумаги с надписью "Пожалуйста, оставьте свободными". В одной фотографии - страх, контроль и немецкий порядок. Ingmar Björn Nolting (Германия).

  • World Photography Award 2021 - Fyodor Savintsev (Russland)

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Осенью, когда склоны вулканов и сопки Камчатки еще не были покрыты снегом, Федор Савинцев (Россия) приехал сюда и снимал эту только кажущуюся мертвой природу. Категория "Пейзаж".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    О судьбе русских немцев рассказывает проект Саши Бауэра (Россия). Его дед - из немцев Поволжья. В 1941 году был сослан вместе с другими немцами в Казахстан, потерял родителей в трудовом лагере, попал в детский дом... И не побоялся сохранить свою немецкую фамилию, которую носит теперь его внук. Категория "Креатив".

  • World Photography Award 2021

    Лучшие профессиональные фотографии года. Шорт-лист

    Это одна из станций мюнхенского метро. Как удалось снять ее пустой? Фотографу пришлось ждать несколько часов. Он снимал метро во многих городах мира. Мюнхен - его фаворит. Arvind Jayashankar (Бельгия). Категория "Архитектура и дизайн".

    Автор: Ефим Шуман


  

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