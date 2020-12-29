Немецкий музей просит присылать фотографии с волосами во всех местах

Бременский художественный музей Kunsthalle объявил на своем сайте и в средствах массовой информации о том, что параллельно с выставкой, на которой будет демонстрироваться графика Пабло Пикассо из собрания музея, пройдет еще одна - связанная с ней, но очень необычная. Обе откроются тогда, когда кончится пандемия коронавируса и музеи снова откроются.

Необычность этой второй, "сопутствующей", экспозиции - не только и не столько в том, что фотографии для нее (до 5 МБ) и короткую историю к ним (до 1000 знаков, включая пробелы) может прислать любой желающий. Удивительней тема: речь пойдет о волосах, точнее - о "волосяном покрове тела", как говорится в сообщении Kunsthalle.

Леонид Ильич Брежнев был знаменит своими бровями

Бременский музей был одним из первых в Германии, который после 1945 года начал приобретать работы Пикассо. Музею в этом отношении повезло, потому что посредником была здесь как раз художественная галерея из Бремена. Ее владелец, коллекционер и арт-дилер Михаэль Херц (Michael Hertz), популяризировал графику Пикассо в Германии. Благодаря ему работы художника показывали и приобретали многие западногерманские музеи, а бременскому Kunsthalle удалось собрать великолепную коллекцию крупноформатных цветных литографий Пабло Пикассо.

Половые органы исключены

В работах художника часто встречаются мужчины с усами и бородами или женщины с волосяным покровом в интимных местах. Именно так кураторы выставки Пикассо объясняют, как появилась идея для необычной дополнительной экспозиции. Фотографии можно присылать по электронной почте, указанной на сайте музея, до 31 января. На них могут быть изображены бороды, волосы на голове, подмышками, в носу и так далее. Снимки половых органов исключены.

Картина Пабло Пикассо "Nu couché" на выставке в Дюссельдорфе в 2018 году

Противостоять мейнстриму

На теле человека - около пяти миллионов волос, причем на голове их может насчитываться всего лишь около 100-150 тысяч. В современной культуре обилие волос на теле считается неэстетичным, поэтому нормой стало, например, выбривать волосы под мышками или для женщин - брить ноги.

В бременском музее, как подчеркивают кураторы, решили с помощью необычной фотовыставки противостоять этому "безволосому" мейнстриму. Интересно, что бы сказал на это Пикассо, если был бы жив?..

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