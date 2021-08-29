Лошадиные бега по дну моря и под проливным дождем (фото)

Дунен • В курортном местечке Дунен, одном из районов нижнесаксонского портового Куксхафена, в прошедшее воскресенье, 29 августа, после двухлетнего перерыва состоялись традиционные лошадиные бега Duhner Wattrennen. Их проводят во время отлива по дну здешнего Ваттового мелководья. Пока моря (условно) нет, эта "полусуша" активно используется. Важно при этом не упустить момент, когда начнется прилив: вода приходит очень быстро.

В прошлом году соревнования отменили из-за локдауна. А в этом посмотреть на уникальные соревнования, проводившиеся с соблюдением всех санитарных норм, пришло несколько тысяч зрителей.

А вот еще снимок дождливой Германии. Туристам, желающим ознакомиться с достопримечательностями, дождь не мешает.

Туристы в Эрфурте, Тюрингия

Несмотря на дождь, в Кельне в прошедшее воскресенье прошел традиционный Christopher Street Day.

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