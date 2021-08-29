 Лошадиные бега по дну моря и под проливным дождем (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 30.08.2021

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По Германии

Лошадиные бега по дну моря и под проливным дождем (фото)

Дождливая погода стала почти нормой для этого лета в Германии. Однако проведению уникальных лошадиных бегов на севере страны ливни не помешали.

Deutschland | Duhner Wattrennen 2021

Дунен • В курортном местечке Дунен, одном из районов нижнесаксонского портового Куксхафена, в прошедшее воскресенье, 29 августа, после двухлетнего перерыва состоялись традиционные лошадиные бега Duhner Wattrennen. Их проводят во время отлива по дну здешнего Ваттового мелководья. Пока моря (условно) нет, эта "полусуша" активно используется. Важно при этом не упустить момент, когда начнется прилив: вода приходит очень быстро. 

Лошадиные бега
Deutschland | Duhner Wattrennen 2021

В прошлом году соревнования отменили из-за локдауна. А в этом посмотреть на уникальные соревнования, проводившиеся с соблюдением всех санитарных норм, пришло несколько тысяч зрителей.

А вот еще снимок дождливой Германии. Туристам, желающим ознакомиться с достопримечательностями, дождь не мешает.

Туристы в Эрфурте, Тюрингия

Туристы в Эрфурте, Тюрингия

Несмотря на дождь, в Кельне в прошедшее воскресенье прошел традиционный Christopher Street Day

Christopher Street Day
Christopher Street Day

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  • Почтальон развозит почту в таком вот фургоне по железной дороге, расположенной на самом берегу Ваттового моря.

    Чем дышит Ваттовое море

    Он развозит почту в таком вот фургоне по железной дороге, расположенной на самом берегу Ваттового моря.

    Автор: Ольга Солонарь


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