Лошадиные бега по дну моря и под проливным дождем (фото)

Дождливая погода стала почти нормой для этого лета в Германии. Однако проведению уникальных лошадиных бегов на севере страны ливни не помешали.
Дунен • В курортном местечке Дунен, одном из районов нижнесаксонского портового Куксхафена, в прошедшее воскресенье, 29 августа, после двухлетнего перерыва состоялись традиционные лошадиные бега Duhner Wattrennen. Их проводят во время отлива по дну здешнего Ваттового мелководья. Пока моря (условно) нет, эта "полусуша" активно используется. Важно при этом не упустить момент, когда начнется прилив: вода приходит очень быстро.
В прошлом году соревнования отменили из-за локдауна. А в этом посмотреть на уникальные соревнования, проводившиеся с соблюдением всех санитарных норм, пришло несколько тысяч зрителей.
А вот еще снимок дождливой Германии. Туристам, желающим ознакомиться с достопримечательностями, дождь не мешает.
Несмотря на дождь, в Кельне в прошедшее воскресенье прошел традиционный Christopher Street Day.
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