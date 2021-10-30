 Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана | Новости из Германии о Европе | DW | 30.10.2021

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Европа

Лондон принял первых представителей сексуальных меньшинств из Афганистана

Первая группа представителей ЛГБТ-сообщества прибыла из Афганистана в Великобританию. Британский МИД заявил, что в ближайшие месяцы продолжит операцию по их эвакуации.

Парад представителей ЛГБТ в Лондоне

Парад представителей ЛГБТ в Лондоне

Великобритания впервые с момента захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением "Талибан" предоставила убежище около 30 афганцам в связи с их принадлежностью к сообществу ЛГБТ. Они являются одними из "наиболее уязвимых людей в Афганистане" при исламистском режиме, заявило в субботу, 30 октября, министерство иностранных дел Великобритании. "Многие из них сталкиваются с растущим преследованием, дискриминацией и агрессией", - отмечается в заявлении МИД

Группа из 29 афганцев, включая студентов и активистов, которые неоднократно выступали за права ЛГБТ, прибыла в Великобританию  29 октября, чтобы "начать новую жизнь". Правительство объявило, что в ближайшие месяцы в Великобританию приедет еще больше представителей афганских сексуальных меньшинств. "Мы сыграли ключевую роль в освобождении этих людей и будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь афганцам, находящимся в группе риска, покинуть страну", - говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Талибы забивали геев камнями

Британская акция должна послужить моделью для дальнейшего экстренного переселения афганцев, принадлежащих к сообществу ЛГБТ по всему миру, заявила исполнительный директор крупнейшей в Великобритании организации по защите прав сексуальных меньшинств "Стоунволл" Нэнси Келли.

Талибы вернулись к власти в августе, примерно через 20 лет после того, как США и их союзники вошли в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Несмотря на то что формально исламисты взяли на себя обязательство уважать права меньшинств и женщин, количество сообщений о нарушениях прав человека растет. Во время правления талибов в 1996-2001 годах из Афганистана неоднократно поступали сообщения о том, что геев казнили, забивая камнями.

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    Этих студентов в частном университете в Кабуле отделяет друг от друга занавес от потолка до пола: в вузах уже официально объявлено о гендерной сегрегации. "Совместное обучение противоречит принципам ислама, а также национальным ценностям, обычаям и традициям", - заявил в Кабуле исполняющий обязанности министра высшего образования Абдул Баки Хаккани.

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  • Мужчины сидят на стульях на обочине дороги

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    В ожидании работы

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  • Афганские женщины на демонстрации

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    Борьба за свои права

    Приход к власти талибов во многих городах страны сопровождался акциями протеста - такими, как эта перед президентским дворцом в Кабуле 3 сентября. Афганские женщины-активистки отстаивают свое право на образование и работу - несмотря на то, что талибы силой разгоняют мирные демонстрации.

  • Талибы разгоняют мирную демонстрацию в Кабуле

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Организация Объединенных Наций обеспокоена

    По данным ООН, талибы все более жестоко расправляются с критиками режима. Для разгона мирных протестов радикальные исламисты используют палки, кнуты и боевые патроны, сообщило Управление по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН). Также сообщается, что по меньшей мере четыре демонстранта были убиты.

  • Демонстрация женщин - сторонниц Талибана

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Кто поддерживает талибов

    Но есть в Афганистане и те, кого вполне устраивает приход к власти "Талибана". Женщины на фотографии вышли на демонстрацию в сопровождении талибов, чтобы заявить о полном согласии с политикой этой группировки. Сторонницы талибов не поддерживают тех женщин, которые бежали из страны, и заявляют, что законы шариата полностью обеспечивают их безопасность.

  • Женщина в никабе обращается к участникам пресс-конференции в одном из университетов Кабула

    Как изменилась жизнь в Афганистане после прихода талибов

    Демонстративная поддержка курса талибов

    Перед началом демонстрации в поддержку "Талибана" некоторых ее участников доставили в лекционный зал в одном из университетов Кабула. Для освещения акции были официально приглашены журналисты. Это резко контрастировало с враждебным отношением талибов к представителям СМИ на акциях протеста.

    Автор: Клаудиа Ден, Марина Барановская


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