Лондон потребует от технологических гигантов передачи данных фанатов-расистов

Лондон намерен потребовать от крупнейших технологических компаний сообщить данные пользователей, допустивших оскорбления расистского характера в адрес темнокожих футболистов сборной Англии после проигрыша команды в финальном матче Евро-2020. Об этом во вторник, 13 июля, сообщила британская газета The Times.
Как отмечает издание, британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях оскорбительные высказывания, ощутили последствия в реальной жизни. Источник газеты в правительственных кругах указал, что Лондон намерен сделать из этих случаев показательный пример. Оскорбительные комментарии, опубликованные на страницах футболистов в социальных сетях, указывает The Times, вызвали разочарование в связи с неспособностью компаний искоренить злоупотребления.
После проигрыша в финале европейского футбольного чемпионата расистским оскорблениям в интернете подверглись три темнокожих игрока "Трех львов" - Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Эта травля была решительно осуждена и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Футбольной ассоциацией Англии. В лондонской полиции заявили, что она будет расследовать случаи проявления расизма в интернете по отношению к футболистам.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Режиссер видеоклипов
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Будущая модель
А вот 28-летний полузащитник Биркир Бьярнасон после завершения этого чемпионата Европы может стать фотомоделью. Один из известных британских брендов одежды сделал ему соответствующее предложение после победы над англичанами.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Болеет вся страна
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Знаменитый комментатор
Ролик о том, как комментатор из Исландии Гудмундур Бенедиктссон срывает голос, празднуя гол своей сборной, посмотрели миллионы человек. Позднее выяснилось, что Бенедиктссон женат на внучке первого профессионального футболиста Исландии Альберта Гудмундссона. В стране с населением чуть более 300 тысяч человек все жители так или иначе связаны.
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Потомки викингов учат Европу играть в футбол
Ценный сувенир
После небывалого успеха сборной Исландии, вышедшей в четвертьфинал Евро-2016, продажи футболок с именами футболистов этой команды выросли на 1800 процентов.
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Самая мирная страна
И напоследок мы решили рассказать о самой стране. В Исландии нет регулярной армии, полицейские не носят оружия, а преступность практически отсутствует. В глобальном рейтинге миролюбия эта страна традиционно занимает первое место.
Автор: Никита Баталов