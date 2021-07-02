 Лондон потребует от технологических гигантов передачи данных фанатов-расистов | Новости из Германии о Европе | DW | 13.07.2021

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Европа

Лондон потребует от технологических гигантов передачи данных фанатов-расистов

Британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов, ощутили последствия в реальной жизни, пишет The Times.

Букайо Сака после незабитого пенальти

Букайо Сака после незабитого пенальти

Лондон намерен потребовать от крупнейших технологических компаний сообщить данные пользователей, допустивших оскорбления расистского характера в адрес темнокожих футболистов сборной Англии после проигрыша команды в финальном матче Евро-2020. Об этом во вторник, 13 июля, сообщила британская газета The Times.

Как отмечает издание, британское правительство намерено добиться, чтобы люди, разместившие в соцсетях оскорбительные высказывания, ощутили последствия в реальной жизни. Источник газеты в правительственных кругах указал, что Лондон намерен сделать из этих случаев показательный пример. Оскорбительные комментарии, опубликованные на страницах футболистов в социальных сетях, указывает The Times, вызвали разочарование в связи с неспособностью компаний искоренить злоупотребления.

После проигрыша в финале европейского футбольного чемпионата расистским оскорблениям в интернете подверглись три темнокожих игрока "Трех львов" - Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо. Эта травля была решительно осуждена и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Футбольной ассоциацией Англии. В лондонской полиции заявили, что она будет расследовать случаи проявления расизма в интернете по отношению к футболистам.

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  • Фанаты в Исландии

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  • Исландский футбольный комментатор Гудмундур Бенедиктссон.

    Потомки викингов учат Европу играть в футбол

    Знаменитый комментатор

    Ролик о том, как комментатор из Исландии Гудмундур Бенедиктссон срывает голос, празднуя гол своей сборной, посмотрели миллионы человек. Позднее выяснилось, что Бенедиктссон женат на внучке первого профессионального футболиста Исландии Альберта Гудмундссона. В стране с населением чуть более 300 тысяч человек все жители так или иначе связаны.

  • Фанаты сборной Исландии на стадионе

    Потомки викингов учат Европу играть в футбол

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  • Рейкьявик.

    Потомки викингов учат Европу играть в футбол

    Самая мирная страна

    И напоследок мы решили рассказать о самой стране. В Исландии нет регулярной армии, полицейские не носят оружия, а преступность практически отсутствует. В глобальном рейтинге миролюбия эта страна традиционно занимает первое место.

    Автор: Никита Баталов


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