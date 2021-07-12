Полиция расследует расистские оскорбления в адрес трех игроков сборной Англии

Британская полиция начала расследование по факту расистских оскорблений в адрес трех чернокожих игроков футбольной сборной Англии, которые не реализовали пенальти в финальном матче чемпионата Европы против команды Италии. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает агентство AP.
Правоохранители осуждают появившиеся в социальных сетях "неприемлемые", "оскорбительные и расистские" высказывания в адрес Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки, отмечается в заявлении полиции Лондона.
В Футбольной ассоциации Англии (ФАА) также заявили, что "потрясены отвратительным поведением" некоторых фанатов, добавив, что руководство соцсетей должно принять меры, чтобы освободить их платформы от подобных высказываний. "Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков, одновременно призывая к самым жестким наказаниям для всех виновных", - говорится в сообщении пресс-службы ФАА.
Принц Уильям, являющийся президентом ФАА, заявил, что его "тошнит" от расистских оскорблений, направленных против игроков сборной Англии. "Совершенно неприемлемо, что игрокам приходится терпеть такое отвратительное поведение. Это должно немедленно прекратиться, и все причастные должны быть привлечены к ответственности", - написал принц в Twitter.
Кроме того, неизвестные в ночь на 12 июля испортили фреску с изображением Рэшфорда на стене кафе в южном Манчестере. Полиция Большого Манчестера уже объявила, что расследует "ущерб, причиненный на расовой почве при отягчающих обстоятельствах". "Это позорное поведение абсолютно недопустимо", - подчеркнул глава местной полиции.
Социальные сети удаляют расистский контент
Руководство сервиса Twitter заявило, что "отвратительному расистскому насилию" нет места на его платформе. Как отмечается в сообщении, сервис уже удалил более 1000 твитов и навсегда приостановил ряд учетных записей за нарушение его правил.
Facebook тоже заявил, что пытается как можно скорее удалить вредоносный контент, и призвал людей использовать предлагаемые инструменты для блокировки оскорбительных высказываний в сети.
Поражение в серии пенальти
Накануне поздно вечером сборная Англии проиграла команде Италии в финале чемпионата Европы по футболу на лондонском стадионе "Уэмбли". Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1. А в серии пенальти удачливее оказались итальянцы, победившие 3:2. Игрок сборной Англии Рэшфорд попал в штангу, а удары Санчо и Саки отразил вратарь итальянцев Доннарумма.
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Автор: Максим Нелюбин