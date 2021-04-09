Лондон и Вашингтон "твердо противостоят" кампании РФ по дестабилизации Украины

Великобритания и Соединенные Штаты "твердо противостоят" российской кампании по дестабилизации Киева и призывают Москву к деэскалации у восточной границы Украины. Об этом в воскресенье, 11 апреля, заявил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб по итогам телефонных переговоров со своим американским коллегой Энтони Блинкеном.

"Госсекретарь Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно (пойти - Ред.) на деэскалацию ситуации и соответствовать международным обязательствам", которые она взяла на себя в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), написал Рааб в Twitter.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что участники разговора подтвердили "свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций". "Они оба подчеркнули необходимость немедленного прекращения Москвой наращивания своего военного присутствия (у границ с Украиной - Ред.) и провокационной риторики", - добавил пресс-секретарь.

Российские войска на границе с Украиной

В начале апреля появились сообщения о том, что Москва стягивает войска к границе с Украиной. По данным СМИ, там скопились около четырех тысяч российских военных. Концентрацию войск на российско-украинской границе, а также в аннексированном Крыму глава Минобороны РФ Сергей Шойгу официально объяснил "контрольными проверками".

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) выразила сожаление по поводу того, что Москва до сих пор не объяснила причину и цели усиления российской военной активности на границе с Украиной. "Если бы России было нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, что за войска она перемещает и с какой целью", - написала политик на своей странице в соцсети Twitter в ночь на воскресенье, 11 апреля.

ЕС и США до этого неоднократно заявляли о всесторонней поддержке Киева. Во вторник, 6 апреля, в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил его в "твердой поддержке" альянсом суверенитета и территориальной целостности Украины.

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