 Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – ″Заповедник″, выпуск 190, 31.10.21 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 31.10.2021

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Сатирическое шоу "Заповедник"

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21

Песня о локдауне в России. Ужасы, способные испугать мировых лидеров. Политическая палеонтология: экспедиция откопала холодную войну. Смотрите в 190-м выпуске "Заповедника"!

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Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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