Локдаун для сакуры. В Германии цветет японская вишня (фото)

Шветцинген • Цветение японской вишни в Шветцингене традиционно является одним из хайлайтов туристического года в здешнем дворцовом парке. Однако сейчас эта сакура цветет почти в полном одиночестве. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе доступ в парк для посетителей закрыт, так что корреспонденту агентства dpa можно только по-хорошему позавидовать, как и местным садовникам.

Цветение сакуры в Шветцингене. Фотографии

Шветцингенский дворец (Schloss Schwetzingen) в Баден-Вюртемберге - бывшая барочная резиденция правителей Курпфальца. Расположен примерно в 10 километрах от Гейдельберга. Свой нынешний облик дворец и парк в Шветцингене приобрели в конце XVII - начале XVIII веков.

Дворцово-парковый ансамбль находится в числе немецких кандидатов на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Среди гостей этой резиденции были многие знаменитости - в частности, французский философ-просветитель Вольтер, австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт и немецкий писатель и поэт Фридрих Шиллер.

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