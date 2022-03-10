 Людмила Улицкая: отношения между русским и украинским народами могут быть отравлены на сто лет (31.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 31.03.2022

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Людмила Улицкая: отношения между русским и украинским народами могут быть отравлены на сто лет (31.03.2022)

Людмила Улицкая переехала в Берлин из-за агрессии России против Украины. Писательница заявила, что "в кругу знакомых не встречала ни одного человека, который бы одобрительно относился к вводу российских войск в Украину". Улицкая не считает, что в России сейчас "интеллигенция заняла одобрительную позицию, просто голос ее плохо слышен". Смотрите отрывки из интервью с известной писательницей.

Смотреть видео 08:27

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