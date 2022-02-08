Немецкий любитель эротики ищет, кому отдать 1600 рубанков (фото)

Клайн-Роган • Давно ли вы брали в руки рубанок или хотя бы склоняли это слово по падежам в единственном числе или даже во множественном? 69-летний коллекционер из немецкой земли Мекленбург Передняя - Померания Винфрид Крюгер (Winfried Krüger) как раз сейчас ищет, кому бы передать в надежные руки множество своих рубанков, собранных за несколько десятилетий.

Как сообщает информационное агентство dpa, поделившееся фотографиями из небольшой сельской коммуны Клайн-Роган, здесь в мастерской профессионального столяра, вышедшего уже на пенсию, на шестнадцати квадратных метрах хранится более 1600 рубанков.

Самые старые из них относятся к первой половине XIX века. Некоторые, например, использовались во время реконструкции Шверинского замка в 1845-1857 годах. Сейчас в этом дворцовом комплексе работает земельный парламент - ландтаг. Винфрид Крюгер называет свою коллекцию "Самым маленьким музеем рубанков в мире".

"Судьба берется за рубанок". Фотографии

Исторический рубанок для выборки пазов английского образца

"Судьба берется за рубанок" - надпись на инструменте времен Второй мировой войны. Строчка из венской песни "Hobellied" XIX века, входившей в репертуар Марлен Дитрих (Marlene Dietrich)

Всего существует около двух десятка типов рубанков, применяемых для разных целей

В русский язык названия многих видов рубанков пришли из немецкого языка, среди них - фуганок, фальцгебель и шпунтубель

Рубанок 1810 года - один из страрейших экспонатов

Выстрогано в Германии

В здешнем восточногерманском регионе Винфрид Крюгер также известен, благодаря еще одному необычному хобби - созданию эротических скульптур и изображений из дерева. Эти артефакты сейчас остались вне поля зрения фотокамеры агентства, но посмотреть на них можно в репортажах на YouTube на немецком языке ("Der Holzerotiker" и "Winfried Krüger und seine Penis-Kollektion") - правда, после подтверждения возраста. Однако предупреждаем, что там много деревянных фаллосов, вагин, грудей, есть и одна фривольная, но вполне критическая композиция с Ангелой Меркель (Angela Merkel), чем-то похожая на сатирические повозки на Рейнском карнавале, но в миниатюре. Как подчеркивает сам художник, ничего порнографического - только эротика.

Винфрид Крюгер считает дерево очень теплым, мягким и чувственным материалом. Первой работой, вырезанной из дерева, была обычная шахматная фигура - полвека назад. Необычные ветки, коряги и наросты, в которых он распознает будущие эротические (и другие) формы, художник-любитель ищет сам во время прогулок в лесу. Как можно узнать из видео, заниматься творчеством он предпочитает под музыку Rammstein.

Собственно, пенисы из дерева начал вырезать случайно - в молодости после удавшейся шутки. Ради смеха как-то выстрогал мужской символ из морковки - подложил жене в коробку для завтрака на работе… Сюрприз имел огромный успех среди коллег.

Впрочем, одними фаллическими символами дело не ограничивается. Работы в мастерской можно увидеть самые разные, не только с эротическим подтекстом, однако основной лейтмотив творчества прослеживается однозначно. С этими своими экспонатами автор расставаться не собирается.

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