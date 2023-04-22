Впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование продолжается 10 часов, электроснабжение ведется за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.

Литва тестирует отключение от российской энергосистемы и изолированную эксплуатацию своей системы электроснабжения. В субботу, 22 апреля, оператор литовской энергосети Litgrid впервые полностью прервал все соединения с российской электросетью в рамках подготовки синхронизации с Западной Европой. Испытания проводятся с 11 до 21 часа (время совпадает с мск).

Тем самым, электроэнергетическая система Литвы впервые в истории будет работать полностью автономно, заявили в компании. При этом потребители не заметят проведения тестов. В это время электричество в электросеть страны поставляют местные электростанции, а также продолжается импорт из Швеции и Польши, сообщается далее.

Литва, Латвия и Эстония пока подключены к кольцевой системе БРЭЛЛ

Литва, как и другие страны ЕС, на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину принимает меры по снижению зависимости от импорта энергоносителей из России. По данным властей Литвы, импорт энергоресурсов из РФ полностью прекращен в 2022 году, но страна, как и Латвия и Эстония, по-прежнему подключена к кольцевой системе электроснабжения БРЭЛЛ, в которую также входят Россия и Беларусь.

В предыдущие годы все три страны предприняли шаги по синхронизации своих сетей с европейской, процесс изначально планировалось завершить до 2025 года. Из-за войны Вильнюс намерен достичь этой цели раньше намеченного срока. Операторы Эстонии и Латвии указали, что к пока не готовы к отключению от кольцевой сети.

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