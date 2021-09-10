 Литва расширила полномочия армии для действий на границе | Новости из Германии о Европе | DW | 10.09.2021

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Европа

Литва расширила полномочия армии для действий на границе

Постановление президента позволяет военнослужащим останавливать на границе транспорт для досмотра и применять спецсредства. В последние месяцы выросло число нелегалов, проникающих в Литву из Беларуси.

Военнослужащие Литвы укладывают колючую проволоку на границе с Беларусью

Военнослужащие Литвы на границе с Беларусью

Военнослужащие Литвы получили расширенные полномочия для действий на границе на фоне резко участившихся попыток беженцев нелегально пересечь государственные рубежи со стороны Беларуси. Литовский Сейм (однопалатный парламент) в пятницу, 10 сентября, утвердил соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы. Большинство депутатов - 100 человек - проголосовали в поддержку решения, один парламентарий был против, еще двое воздержались.

Теперь литовские военные вправе останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, а также находящиеся в них грузы и людей. Кроме того, им разрешено использовать специальные средства. О каких именно средствах идет речь, в постановлении Науседы не уточняется.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позднее аналогичный режим на границе с Беларусью ввели соседствующая с Литвой Латвия, а также Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Европейский Союз выделил Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Средства пойдут на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду.

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    Автор: Александра Елкина


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