Главы стран БРИКС вновь не поздравили Путина с днем рождения

Лидеры стран БРИКС уже второй год подряд не поздравляют президента России с днем рождения. В этом году Путин получил наименьшее с начала войны в Украине количество поздравлений от иностранных глав государств.

Никто из лидеров стран БРИКС второй год подряд не поздравил Владимира Путина с днем рождения. При этом в нынешнем году российский президент получил наименьшее с начала войны в Украине в феврале 2022 года количество поздравлений от иностранных глав государств. Из мировых лидеров Путину позвонил лишь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, остальные ограничились телеграммами, сообщило во вторник, 8 октября, издание "Агентство", которое проанализировало соответствующие сообщения пресс-службы Кремля.

В итоге Путина поздравили с 72-летием восемь зарубежных лидеров: президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, правитель Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

Годом ранее Путина поздравили 10 глав государств - Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Кубы, Таджикистана, Туркменистана и Никарагуа. В 2022 году, когда президенту России исполнилось 70 лет, поздравления поступили от 14 мировых лидеров, среди которых были председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

В 2021 году, до нападения России на Украину, Путина поздравляли по телефону лидеры таких стран, как Израиль, Япония, Турция, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Также он получал телеграммы от Си Цзиньпина и от президента Сербии Александра Вучича.

Региональные власти устроили акции в честь дня рождения Путина

В России на фоне уменьшения количества поздравлений Путину в 2024 году в честь его дня рождения власти некоторых регионов организовали акции, в ходе которых людей собирали на площади и выстраивали в слова и фигуры. Так, в Чувашии жители Цивильска сформировали фамилию главы государства перед Центром культурного развития, аналогичную акцию организовали в городе Артем Приморского края активисты "Молодой гвардии Единой России" вместе с администрацией и студентами. В Самаре более 100 человек, включая студентов, выстроились в фамилию президента, развернув флаг России.

К подобным мероприятиям присоединился и Талдом Московской области, где подростки выстроились в надпись "Путин". В Ростовской области к акции привлекли учеников начальных классов, а в Москве задействовали 5000 человек, которые на ВДНХ сформировали надпись "С днем рождения, президент".

В Санкт-Петербурге удалось собрать около 2000 человек, которые на Дворцовой площади выстроились в аналогичную надпись. Похожее мероприятие прошло и в оккупированной части Херсонской области, где жители поселка Новоалексеевка образовали фигуру сердца с буквами фамилии российского президента.