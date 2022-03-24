Лидеры G7 призвали международные организации пересмотреть отношения с Россией

Лидеры семи ведущих индустриальных стран Запада ("большой семерки", G7) на фоне развязанной Россией войны против Украиныпризвали все международные организации пересмотреть их связи с Москвой. "Международные организации и многосторонние форумы не должны продолжать свои отношения с Россией, словно ничего не произошло", - говорится в заявлении G7 по итогам кризисного саммита в Брюсселе в четверг, 24 марта.

Страны "большой семерки" призвали президента России Владимира Путина немедленно прекратить агрессию против Украины, пригрозив хозяину Кремля последствиями за войну, продолжающуюся уже месяц. "Мы будем неустанно прилагать усилия, чтобы привлечь президента Путина, планировщиков и сторонников этой агрессии, включая режим Лукашенко в Беларуси, к ответственности за их деяния", - заявили лидеры G7. Они потребовали от России вывести ее войска и военную технику со всей суверенной территории Украины. Одновременно G7 призвала все страны, прежде всего Китай, не оказывать России какую-либо поддержку в войне против Украины.

Расширение помощи Украине

Организация стран "семерки", где в настоящее время по ротации председательствует Германия, пообещали дальнейшую помощь Украине. "Мы полны решимости оказывать поддержку украинкам и украинцам в их героическом сопротивлении российской агрессии, которая незаконна и не может быть оправдана", - подчеркивается в заявлении лидеров G7.

Страны "группы семи" заверили, что введенные ими санкции против России будут выполнены, а при необходимости - расширены. "Мы готовы при необходимости принять дополнительные меры", - заявили они. При этом лидеры G7 подчеркнули, что все принимаемые ими меры не направлены против населения России. "Население России должно знать, что мы не испытываем к нему никакой злобы", - указано в документе.

Лидеры G7 резко раскритиковали российские атаки на такие объекты, как Чернобыльская АЭС. "Российское нападение поставило под угрозу безопасность атомных объектов в Украине. Военные действия России подвергают население и окружающую среду исключительно высокой опасности с потенциально катастрофическими последствиями", - подчеркнули они. Страны "семерки" также пообещали снизить зависимость от российских энергоносителей.

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