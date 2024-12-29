Лидер курдов из тюрьмы готов призвать КРПсложить оружие

Лидер Курдской рабочей партии (КРП) Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненный срок в тюрьме на острове Имралы в Турции, готов призвать PKK сложить оружие. Об этом со ссылкой на заявление двух депутатов от прокурдской турецкой Народной партией равенства и демократии (DEM) в воскресенье, 29 декабря, сообщает агентство Reuters.

В сообщении не уточняется, в какой форме Оджалан мог обратиться к соратникам по партии.

Эрдоган призвал Оджалана сделать заявление

Заявлению Оджалана предшествовал соответствующий призыв лидера националистической турецкой партии MHP, поддерживающей партию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана AKP. Он предложил лидеру курдов призвать Курдскую рабочую партию к прекращению вооруженного сопротивления в обмен на его освобождение. Эрдоган назвал это предложение "окном исторической возможности".

Новые власти Сирии не намерена воевать с курдами в стране

Лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХTШ) Ахмед аш-Шараа, ранее известный как Абу Мохаммед аль-Джулани заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что переходная власть в Сирии не намерена воевать с курдскими Сирийскими демократическими силами (СДС): "Ведутся переговоры с СДС для урегулирования кризиса на северо-востоке Сирии". По словам политика, цель новых властей в Дамаске - интеграция СДС в сирийские вооруженные силы.

Лидер ХТШ поделился мнением, что курды - неотъемлемая часть сирийского государства и исключил любые планы по разделу страны. "Никакого разделения Сирии не будет", - заверил он. При этом, по его словам, новые власти не позволят Сирии стать плацдармом для КРП.

Абдулла Оджалан отбывает пожизненное заключение в Турции

Основатель и лидер Курдской рабочей партии Абдулла Оджалан отбывает пожизненное заключение на острове Имралы к югу от Стамбула с 1999 года. Турецкий суд изначально приговорил его к смертной казни, однако позднее она была отменена в стране.

Перед посадкой в тюрьму Оджалан запрашивал политическое убежище в Греции, России и Италии, но везде получил отказ. В начале 1999-го он смог укрыться в посольстве Греции в Кении, однако оттуда его вывезли в аэропорт кенийской столицы Найроби и передали специально прибывшей из Турции группе захвата.

Путь Абдуллы Оджалана в политике начался еще в 1960-х. В 1978 году он основал Курдскую рабочую партию и позднее взял курс на политику вооруженного сопротивления, пытаясь добиться независимости Курдистана. Его партия, в частности, ответственна за сеть терактов на территории Турции. В Германии КРП с 1993 года признана экстремистской организацией. Террористической ее также считают США, Великобритания, Канада и Австралия.