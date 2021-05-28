А будет ли лето в Германии? (фото)

Мюнхен / Варнемюнде • Такую радугу недалеко от баварской столицы могли увидеть те, кто в прошедший четверг, 27 мая, ехал по автомагистрали A9, соединяющей Берлин, Лейпциг, Нюрнберг и Мюнхен. Но в предстоящие выходные радугу вряд ли можно будет увидеть снова, потому что дождей быть не должно - согласно прогнозам.

Радуга недалеко от Мюнхена

Май выдался в этом году в Германии на редкость холодным и дождливым. Но ближайшие выходные обещают порадовать всех желающих отдохнуть после рабочей недели. Немецкие города постепенно приходят в себя после почти полугодового локдауна: кое-где уже можно посидеть в кафе - за столиком на улице, посетить выставку, погулять по зоопарку. В отдельных федеральных землях отели уже принимают гостей, но только тех, кто полностью привит, переболел коронавирусом и полностью выздоровел или протестирован и потому не представляет угрозы для других.

Курорт Варнемюнде на Балтийском море. Местный маяк на восходе

Пляжные корзины курорта Варнемюнде на Балтийском море готовы к приему гостей

Можно поехать и к морю, но есть нюансы. Для туристов из других регионов страны пока открыты только курорты в земле Шлезвиг-Гольштейн - при условии соблюдения профилактических мер. В Мекленбурге - Передней Померании пока разрешено принимать лишь местных туристов - из этой федеральной земли, однако с 4 июня сюда будут пускать и прочих жителей Германии.

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