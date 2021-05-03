Последние рыбаки Германии (фото)

Цингст • В Германии на побережье Балтийского моря почти не осталось профессиональных рыбаков. А ведь когда-то за счет рыбы здесь жили целые деревни. Сегодня этим нелегким ремеслом все труднее прокормить семью, а молодежь покидает родные места, переезжая в города.

Рыбакам посвятили книгу и выставку

Франц Бишоф (Franz Bischof) и Ян Кухенбеккер (Jan Kuchenbecker) отправились на поиски "последних" рыбаков Балтики и проехали по территории Германии вдоль всего побережья. В итоге получилась упитанная книжка с историями и фотопортретами 228 немецких рыбаков.

Это не только рассказ о каждом отдельном человеке, но и признание в любви к практически вымирающей профессии. Авторы книги призывают власти всех уровней не допустить того, чтобы в Германии рыбаков вообще не осталось. Пока среди них еще встречаются молодые люди, решившие следовать семейным традициям и оставшиеся жить на побережье Балтийского моря.

Подготовка к выставке идет полным ходом

Вот они - последние мастера рыбацкого дела!

В результате встреч с рыбаками была написана не только книга. На этих снимках видно, как побережье в районе поселка под названием Цингст скоро станет выставочной площадкой. Портреты рыбаков вдоль набережной? Почему бы и нет! Страна должна знать своих героев.

Выставка портретов "Последние мастера своего дела" ("Die letzten ihrer Zunft") должна была открыться в рамках фестиваля экофотографии, который планировали провести в Цингсте с 28 мая по 6 июня этого года. Фестиваль отменили из-за пандемии, но фотографии решили все равно выставить. И посмотреть на них можно до осени этого года.

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