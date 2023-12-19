Леонид Слуцкий выдвинут в президенты России от ЛДПР

Кандидатура Слуцкого была поддержана делегатами съезда ЛДПР в Москве. Политик может стать первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ.

Съезд Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выдвинул лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. В работе съезда участвовали 108 делегатов, кандидатура Слуцкого была поддержана 106 голосами, два бюллетеня оказались недействительными. Других кандидатур выдвинуто не было.

На съезд собрались вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сенатор Елена Афанасьева, предприниматель Виктор Бут, осужденный в США за торговлю оружием и вернувшийся в Россию по обмену, члены думской фракции и другие члены ЛДПР. Первым кандидатуру Слуцкого предложил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Виктор Бут, выступая с поддержку кандидатуры Слуцкого, заявил: "Мы понимаем, что сейчас вся страна должна сплотиться, чтобы мы достигли победы, чтобы наши парни вернулись домой с победой и все, что делает партия, все, что делает Леонид Слуцкий, направлено именно на это".

Кандидаты в президенты России

Слуцкий может стать первым зарегистрированным кандидатом в президенты РФ. Ему как кандидату партии, имеющей свою фракцию в Госдуме, не нужно собирать подписи - в отличие, к примеру, от действующего президента РФ Владимира Путина, который подал документы как самовыдвиженец.

Своих кандидатов в президенты намерены выдвинуть также КПРФ и "Новые люди". "Единая Россия " и "Справедливая Россия за правду" заявили о поддержке Путина.

Сторонник внешней политики Путина

Леонид Слуцкий - глава комитета Госдумы по международным делам. Он активно поддерживает внешнюю политику Путина, в том числе войну против Украины. Слуцкий возглавил партию в прошлом году после смерти ее основателя Владимира Жириновского.

В феврале 2018 года несколько журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Сам он обвинения отверг и заявил об их заказном характере. На сторону Слуцкого встала комиссия по этике Госдумы. Ряд СМИ объявил о том, что будет бойкотировать деятельность Слуцкого. Впоследствии большая часть независимых СМИ фактически лишилась возможности работать в Госдуме.

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