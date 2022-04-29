Комментарий: Лавров высказался о евреях на коммунальном уровне

В 90-е годы перед зданием Исторического музея рядом с Красной площадью стояли продавцы газет, коммунистических и националистических - радикально-большевистской "Молнии", издания движения "Трудовая Россия" необольшевика Виктора Анпилова, и боевого листка Национально-патриотического фронта "Память" Дмитрия Васильева.

Дядя Женя и министр

Продавцы, которые одновременно были активистами карликовых организаций, периодически вступали между собой в политические перепалки. Была одна тема, которую и те, и другие подхватывали охотно - "влияние евреев на Россию и мир". Тут, разумеется, не обходилось без идеологических нюансов. Для красных евреи были главными представителями "мирового эксплуататорского капитала", для националистов из "Памяти" важнее была тема "жидомасонского заговора" и "ритуального убийства" императора Николая Второго и его семьи.

Константин Эггерт

Про якобы еврейское происхождение Гитлера в этой среде велись жаркие споры - в числе других горячих тем, таких, как "Чудесное спасение" цесаревича Алексея" и "Сталин - незаконнорожденный сын путешественника Пржевальского".

А еще в памяти встают образы соседей по коммунальной квартире, где я вырос. Тех, которые любили рассказать антисемитский анекдот, а потом спешно добавить: "Мне его наш старший инженер Абрам Яковлевич рассказал в обеденный перерыв. Они же сами про себя анекдоты сочиняют, ведь в них все - правда". Известное дело, "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". Помнится, что-то подобное говаривал то ли дядя Володя из угловой комнаты, то ли аккуратный Евгений Николаевич, живший напротив.

Теперь такое излагает министр иностранных дел Российской Федерации в интервью одной из крупнейших европейских медиа-групп - итальянской Mediaset. Лавров сказал дословно так: "Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят".

Mediaset принадлежит семье "друга" Путина, бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Он, правда, осудил вторжение 24 февраля. Возможно, Лавров потерял бдительность из-за (относительной) нейтральности интервьюера. Или его давно раздражает необходимость без конца повторять очевидную ложь про "нацистский режим в Киеве". Или же наружу прорвалось что-то подспудное из юности, из курилок МГИМО (куда в студенческие годы Сергея Викторовича еврею поступить было крайне затруднительно по причине советского государственного антисемитизма).

Удар по позициям Кремля

Как бы то ни было, скандал вышел большой. Все мало-мальски заметные фигуры в Израиле осудили высказывания российского министра. Даже директор национального мемориала Холокоста "Яд ва-Шем” Дани Даян, недавно просивший власти США не вводить санкции против олигарха Романа Абрамовича, раскритиковал слова Лаврова. Посла России в Израиле Викторова вызвали на ковер в МИД страны. От имени правительства от него потребовал извинений заместитель генерального директора ведомства Гэри Корен. Он служил в Москве послом и прекрасно говорит по-русски. Любимые объяснения Смоленской площади - "вырвали из контекста", "неправильно поняли" - излагать ему совершенно бесполезно.

Если бы речь шла не о путинской России, а о нормальной демократии, и даже, может быть, не только о демократии, Лавров уже не был бы министром. Не только из-за полной безнравственности сказанного в интервью, но и по причинам чисто практического свойства. Рассуждения главы МИД о "еврейской крови" фюрера и "евреях-антисемитах" мощно ударили по отношениям с Израилем. В нынешней ситуации почти полной международной изоляции путинского режима это - не просто ошибка, а настоящий провал.

Израиль - одна из немногих стран, правительства которых однозначно не осудили кремлевскую агрессию против Украины. Причина - нежелание портить отношения с Путиным, фактически контролирующим соседнюю Сирию и способным повлиять на главного врага Израиля - Иран. Премьер-министр Нафтали Беннет регулярно упоминается как возможный посредник на переговорах между Путиным и Зеленским (если эти переговоры когда-либо состоятся). Кабинету Беннета приходится нелегко. Общественное мнение в Израиле настроено преимущественно антипутински.

Откровения главы российского МИД нанесли серьезный удар по израильским политикам-"реалистам", отчаянно стремящимся поддержать отношения с Москвой. По сути, Лавров подтвердил давние опасения многих израильтян: разговоры представителей Кремля об общих интересах России и Израиля и исторических связях с общиной выходцев из бывшего СССР - риторическое прикрытие застарелого кагэбэшного антисемитизма, традиционно сочетающегося с завистью к "мощи еврейского влияния в мире" и успехам израильских спецслужб, особенно разведки "Моссад".

Похороны профессионализма

Интервью Mediaset ставит крест на всех рассуждениях части дипломатического корпуса в Москве и придворных журналистов пула МИД РФ о якобы "профессионализме" Лаврова как министра. И о том, что он просто вынужден делать то, что ему приказывает Путин. А сам, мол, "все понимает".

МГИМО десятилетиями выпускает из своих стен неплохо образованных и знающих языки конформистов и карьеристов. Они защищают не национальные интересы России, а интересы власти и свою приближенность к ней. Демонстрация лояльности - их главное занятие. Путину это нравилось. Публичное хамство и пропагандистские тирады заменили глубокий анализ, трезвый расчет, гибкость ума, способность добиваться доверия и компромиссов - то есть главные компоненты дипломатической работы.

В мирное время это было не так заметно, но в эпоху войны и острейшей международной конфронтации обернулось катастрофой для Кремля. Путин потребовал не только от МИД, но и от всей российской верхушки забыть о профессионализме и этике, заменить их лоялизмом и скандированием лозунгов. Интервью Лаврова наглядно показало, к чему это привело.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: @KonstantinEggert

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