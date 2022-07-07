Лавров на G20, или Человек за бортом

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Министр иностранных дел РФ Лавров досрочно покинул встречу с коллегами в рамках G20 на Бали. Иначе ему пришлось бы выслушать критику со стороны главы МИД ФРГ Бербок. Лучше в море с головой?
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Сергей Лавров покинул зал заседания на встрече G20 сразу после своего выступления. Он не стал дожидаться речь главы МИД ФРГ Бербок, которая пообещала со всей решимостью осудить войну России в Украине.
Глава МИД РФ впервые прокомментировал сообщения о возможных болезнях главы Кремля, пишут немецкие СМИ. Лавров сослался на регулярные появления Путина на публике и заявил о "слухах".