 От сына Супермена до Бэтвумен: Супер-квиргерои комиксов (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.10.2021

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Культура и стиль жизни

От сына Супермена до Бэтвумен: Супер-квиргерои комиксов (фотогалерея)

Сын Супермена, Джон Кент, в новом комиксе предстает в роли бисексуала, сообщило издательство DC Comics. Кто еще из супергероев во вселенных DC и Marvel открыто говорит о своей сексуальной ориентации? Фотогалерея DW.

  • Джон Кент целуется с мужчиной

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Сын Супермена и журналист Джей Накамура

    Джон Кент, сын Супермена Кларка Кента, в новом комиксе станет бисексуалом, объявило издательство DC Comics в день выхода новой серии комикса 11 октября, приуроченной к Международному дню каминг-аута. В свое время сердце Кларка Кента завоевала журналистка Лоис Лейн, а молодой Супермен влюбляется в репортера Джея Накамуру.

  • Харли Квинн и Ядовитый плющ сидят на скамейке

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Харли Квинн и Ядовитый Плющ

    Суперзлодейка Харли Квинн - главная сподвижница Джокера и, наряду с ним и Бэтменом, - одна из самых известных антигероев вселенной DC Comics. В ее дружбе с Ядовитым Плющом - еще одной суперзлодейкой и антигонисткой Бэтмена - всегда были намеки на романтические отношения. В какой-то момент они даже поцеловались. В 2017 году создатель вселенной DC подтвердил: Харли Квинн бисексуальна.

  • Сцена из фильма Дэдпул: актер Райан Рейнольдс держит над головой мини радиоприемник.

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Дэдпул - самый известный из ЛГБТ-персонажей комиксов

    Герой вселенной Marvel Дэдпул по прозвищу "болтливый наемник" - один из самых известных ЛГБТ-персонажей комиксов. По мнению автора Джерри Даггана, Дэдпула сексуально привлекают "все, у кого бьется пульс": в разные годы он испытывал притяжение почти ко всем персонажам вселенной Marvel. Сценаристы использовали комедийный характер Дэдпула для развития темы сексуальности.

  • Супергерой Зеленый Фонарь на почтовой марке

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Зеленый Фонарь совершил каминг-аут еще в 2012 году

    Один из известнейших супергероев вселенной DC, Зеленый фонарь, изначально был гетеросексуалом, неоднократно состоял в браке и воспитывал детей. Свой каминг-аут он совершил в 2012 годут - компания DC рассказала о сексуальной ориентации Зеленого фонаря в комикс-истории "Земля Два". В ней супергерой признался своим детям, что он гей.

  • Локи на обложке комикса

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Небинарный Локи

    "Моя культура не разделяет вашу концепцию сексуальной идентичности. Есть сексуальная активность - вот и все". С этими словами Локи - персонаж вселенной Marvel - совершил в 2014 году каминг-аут в комиксе "Молодые мстители", заявив о своей небинарности или гендерной изменчивости. Его сущность может меняться: иногда она женская, а иногда - мужская.

  • На плакате Бэтвумен несет на плечах женщину

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    "Бэтвумен" - первый сериал с главной героиней-лесбиянкой

    Супергероиня вселенной DC Бэтвумен - не только один из самых красивых персонажей современных комиксов, но и первая открыто гомосексуальная главная героиня одноименного телесериала. За маской Бэтвумен скрывается Кейт Кейн - бывшая военнослужащая, уволенная из военно-морского флота за связь со своей однополчанкой.

  • На обложке комикса Джон Константин курит и держит в руках карты

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Джона Константина бросают женщины и мужчины

    "Подруги, один друг, другой друг ... все они имеют неприятную привычку меня бросать". Так антигерой вселенной DC детектив-оккультист Джон Константин еще в 1992 году признался в своей бисексуальности. Впрочем, особого внимания этой теме в комиксах не уделялось. Лишь в сериале "Легенды завтрашнего дня", вышедшем в 2016 году, еще раз упоминалось, что Константина привлекают как женщины, так и мужчины.

    Автор: Кевин Чирсе, Виктор Вайц


  • Джон Кент целуется с мужчиной

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Сын Супермена и журналист Джей Накамура

    Джон Кент, сын Супермена Кларка Кента, в новом комиксе станет бисексуалом, объявило издательство DC Comics в день выхода новой серии комикса 11 октября, приуроченной к Международному дню каминг-аута. В свое время сердце Кларка Кента завоевала журналистка Лоис Лейн, а молодой Супермен влюбляется в репортера Джея Накамуру.

  • Харли Квинн и Ядовитый плющ сидят на скамейке

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Харли Квинн и Ядовитый Плющ

    Суперзлодейка Харли Квинн - главная сподвижница Джокера и, наряду с ним и Бэтменом, - одна из самых известных антигероев вселенной DC Comics. В ее дружбе с Ядовитым Плющом - еще одной суперзлодейкой и антигонисткой Бэтмена - всегда были намеки на романтические отношения. В какой-то момент они даже поцеловались. В 2017 году создатель вселенной DC подтвердил: Харли Квинн бисексуальна.

  • Сцена из фильма Дэдпул: актер Райан Рейнольдс держит над головой мини радиоприемник.

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Дэдпул - самый известный из ЛГБТ-персонажей комиксов

    Герой вселенной Marvel Дэдпул по прозвищу "болтливый наемник" - один из самых известных ЛГБТ-персонажей комиксов. По мнению автора Джерри Даггана, Дэдпула сексуально привлекают "все, у кого бьется пульс": в разные годы он испытывал притяжение почти ко всем персонажам вселенной Marvel. Сценаристы использовали комедийный характер Дэдпула для развития темы сексуальности.

  • Супергерой Зеленый Фонарь на почтовой марке

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Зеленый Фонарь совершил каминг-аут еще в 2012 году

    Один из известнейших супергероев вселенной DC, Зеленый фонарь, изначально был гетеросексуалом, неоднократно состоял в браке и воспитывал детей. Свой каминг-аут он совершил в 2012 годут - компания DC рассказала о сексуальной ориентации Зеленого фонаря в комикс-истории "Земля Два". В ней супергерой признался своим детям, что он гей.

  • Локи на обложке комикса

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Небинарный Локи

    "Моя культура не разделяет вашу концепцию сексуальной идентичности. Есть сексуальная активность - вот и все". С этими словами Локи - персонаж вселенной Marvel - совершил в 2014 году каминг-аут в комиксе "Молодые мстители", заявив о своей небинарности или гендерной изменчивости. Его сущность может меняться: иногда она женская, а иногда - мужская.

  • На плакате Бэтвумен несет на плечах женщину

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    "Бэтвумен" - первый сериал с главной героиней-лесбиянкой

    Супергероиня вселенной DC Бэтвумен - не только один из самых красивых персонажей современных комиксов, но и первая открыто гомосексуальная главная героиня одноименного телесериала. За маской Бэтвумен скрывается Кейт Кейн - бывшая военнослужащая, уволенная из военно-морского флота за связь со своей однополчанкой.

  • На обложке комикса Джон Константин курит и держит в руках карты

    Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

    Джона Константина бросают женщины и мужчины

    "Подруги, один друг, другой друг ... все они имеют неприятную привычку меня бросать". Так антигерой вселенной DC детектив-оккультист Джон Константин еще в 1992 году признался в своей бисексуальности. Впрочем, особого внимания этой теме в комиксах не уделялось. Лишь в сериале "Легенды завтрашнего дня", вышедшем в 2016 году, еще раз упоминалось, что Константина привлекают как женщины, так и мужчины.

    Автор: Кевин Чирсе, Виктор Вайц


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