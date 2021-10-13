От сына Супермена до Бэтвумен: Супер-квиргерои комиксов (фотогалерея)

Каминг-ауты супергероев комиксов во вселенных Marvel и DС

Джона Константина бросают женщины и мужчины

"Подруги, один друг, другой друг ... все они имеют неприятную привычку меня бросать". Так антигерой вселенной DC детектив-оккультист Джон Константин еще в 1992 году признался в своей бисексуальности. Впрочем, особого внимания этой теме в комиксах не уделялось. Лишь в сериале "Легенды завтрашнего дня", вышедшем в 2016 году, еще раз упоминалось, что Константина привлекают как женщины, так и мужчины.

Автор: Кевин Чирсе, Виктор Вайц