 Курт Волкер: Путин не хочет успеха демократии в Украине | Новости из Германии о России | DW | 23.04.2021

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Россия

Курт Волкер: Путин не хочет успеха демократии в Украине

Успешность демократических процессов в Украине заставила бы задаться вопросом о том, почему этого нет в России, считает бывший спецпосланник США по Украине Курт Волкер.

Российские военные во время учений в Крыму, апрель 2021 года

Российские военные во время учений в Крыму, апрель 2021 года

Усиление российского военного присутствия на границе с Украиной было призвано подчеркнуть, что Москва обладает серьезной военной мощью и политической волей действовать, если она того захочет. С другой стороны, Кремль хотел показать, что Запад не желает использовать силу, соревнуясь с ним, так что Украине следует быть на чеку. Такое мнение в пятницу, 23 апреля, высказал в интервью DW бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Бывший спецпосланник США в Украине Курт Волкер

Курт Волкер

По мнению дипломата, президент РФ Владимир Путин хочет предотвратить превращение Украины в успешную демократическую страну. "Думаю, это самое важное. Потому что, если Украина станет успешной, процветающей страной, можно будет задаться вопросом: а почему таковой на является Россия? Именно поэтому ему прежде всего так важно "заблокировать" Украину. Часть этой стратегии - закрыть Украине путь в Евросоюз", - заявил американский дипломат.

Курт Волкер о роли России в конфликте в Донбассе

Что касается ситуации в Донбассе, то, по словам Волкера, сепаратисты полностью находятся под контролем Москвы, которая стремится представить ситуацию как внутриукраинский конфликт. "Россия вторглась в Украину, создала сепаратистов, она вооружает их, тренирует, дает им технику, контролирует их и определяет, кто будет работать в их гражданских администрациях. И после всего это Москва хочет заставить Зеленского обходиться с ними так, как будто Россия не имеет к ним ни малейшего отношения", - подчеркнул Волкер.

Ответом Запада на подобные действия России, с точки зрения дипломата, могло бы стать приглашение Украины к  участию в военных учениях США, которые должны пройти в Польше на следующей неделе. Другой возможной реакцией могло бы стать предупреждение о введении новых санкций в случае военного наступления, добавил Волкер.

Что касается сообщений министерства обороны России об отводе войск с украинской границы, то эту новость Волкер воспринял сдержанно. По его мнению, тот факт, что российские военные вернутся именно на те базы, с которых они пришли, еще надлежит проверить. 

Протесты в поддержку Навального

Комментируя протесты в поддержку находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального, которые 21 апреля прошли по всей России, американский дипломат отметил, что Путин, по его мнению, серьезно обеспокоен своим положением внутри страны. "Иначе он не стал бы сажать в тюрьму своего оппонента и задерживать 11 000 протестующих", - указал Волкер.

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    Автор: Наталия Королева


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