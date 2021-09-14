 Куда девать пузырьки из-под вакцины? Лайфхак из Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 14.09.2021

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По Германии

Куда девать пузырьки из-под вакцины? Лайфхак из Германии (фото)

Утилизация флаконов и ампул - дело непростое, поскольку даже остатки вакцин могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды. Кельнский врач креативно подошел к решению данной задачи.

Бастиан Кирш и его собор

Кельн • Врач-терапевт Бастиан Кирш (Bastian Kirsch) оригинальным способом утилизирует пузырьки из-под вакцин от COVID-19. Собрав изрядное количество емкостей, он построил из них маленькую копию знаменитого Кельнского собора. Невероятно трогательная история. 

Кельнский собор в миниатюре

Кельнский собор в миниатюре

На создание собора ушло 220 пустых пузырьков. Произведение выставлено сейчас в медицинском центре, где трудится этот художник с медицинским образованием.

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  • Главный портал Кельнского собора

    Кельнский собор внутри

    В предыдущий раз мы посмотрели на Кельнский собор со стороны. Сегодня заглянем внутрь - последуем примеру 20-30 тысяч человек, посещающих его... ежедневно. Эта фотография была сделана перед главным порталом в один из праздников. Во время ежедневных служб основная часть собора для туристов закрыта - можно зайти только в переднюю часть, соблюдая надлежащую тишину.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Так выглядит центральный неф Кельнского собора. Высота - 43,35 метра. Высота двух боковых нефов достигает почти 20 метров. Время реверберации в соборе, то есть постепенного уменьшения интенсивности звука при многократных (вернее - многотысячных) эхо, составляет целых 13 секунд.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Если долго разглядывать готические своды, может закружиться голова. На этой фотографии виден один из здешних органов. Всего их в соборе - четыре: два - малых и два - больших. Они используются во время служб и концертов органной музыки.

  • Рака трех царей-волхвов в Кельнском собора

    Кельнский собор внутри

    Готический собор был заложен в Кельне в 1248 году на месте старой романской церкви. Необходимость в строительстве нового храма возникла после того, как в 1164 году сюда из Милана доставили мощи трех королей (или царей, как их также называют), приходивших поклониться с дарами младенцу Христу. Золотой реликварий для них был изготовлен в 1181-1225 годах.

  • Рака трех королей-волхвов в Кельнском соборе

    Кельнский собор внутри

    Мельхиор, Каспар и Бальтазар - так их принято называть в западноевропейской традиции, хотя в Евангелии имена не упоминаются. В православной традиции этот сюжет называют поклонением волхвов - мудрецов с востока. Реликварий изготовлен из дубового дерева, золота, серебра и меди. Общий вес - около 500 килограммов. Помимо трех королей на нем изображены другие библейские святые.

  • Алтарь трех царей

    Кельнский собор внутри

    "Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну". Так эта сцена изображена на позднеготическом Алтаре трех королей, созданном в 1451 году кельнским мастером Штефаном Лохнером по заказу городского совета.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Особое внимение посетителей-фотографов привлекают витражи - старые и новые. Некоторые из них мы еще увидим. Общая площадь окон этого храма составляет около 10 тысяч квадратных метров, что примерно равно одному футбольному полю - если, конечно, такое наглядное сравнение в данном случае вообще уместно.

  • Витражи Рихтера в Кельнском соборе

    Кельнский собор внутри

    Например, так выглядит "Пиксельный витраж", подаренный храму Герхардом Рихтером - жителем Кельна и самым дорогим современным немецким художником. Он занял место витражей, уничтоженных во время Второй мировой войны. Создан из 11263 стеклянных квадратов 80 разных цветов и оттенков.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    В северном боковом нефе находится эта фигура Девы Марии XVII века. Перед ней всегда горит много свечей, а вокруг расположены многочисленные дары за несколько столетий. Преподносить этому изображению Богородицы украшения - давняя кельнская традиция.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    В этом реликварии хранится материя, пропитанная каплей крови Иоанна Павла II. Реликвия была подарена собору в 2013 году, но позже украдена. В 2017 году бывший личный секретарь папы - кардинал Станислав Дзивиш передал Кельну другую такую реликвию - взамен утраченной. После причисления Иоанна Павла II к лику святых для их изготовления использовали пробы крови, бравшиеся для медицинских обследований.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Как мы уже отмечали, общая площадь окон Кельнского собора составляет 10 тысяч квадратных метров. Из них около 1,5 тысяч квадратных метров приходится на средневековые витражи. Этот посвящен вдохновителю крестовых походов - французскому монаху Бернарду Клервоскому. Он был изготовлен в 1524-1525 годах.

  • Кельнский собор

    Кельнский собор внутри

    Примерно каждый десятый посетитель Кельнского собора также поднимается на смотровую площадку Южной башни, в общей сложности - около 600 тысяч человек в год. Чтобы насладиться видом на Старый город и окрестности Кельна, нужно преодолеть 533 ступени...

    Автор: Максим Нелюбин


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