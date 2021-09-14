Куда девать пузырьки из-под вакцины? Лайфхак из Германии (фото)

Утилизация флаконов и ампул - дело непростое, поскольку даже остатки вакцин могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды. Кельнский врач креативно подошел к решению данной задачи.
Кельн • Врач-терапевт Бастиан Кирш (Bastian Kirsch) оригинальным способом утилизирует пузырьки из-под вакцин от COVID-19. Собрав изрядное количество емкостей, он построил из них маленькую копию знаменитого Кельнского собора. Невероятно трогательная история.
На создание собора ушло 220 пустых пузырьков. Произведение выставлено сейчас в медицинском центре, где трудится этот художник с медицинским образованием.
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