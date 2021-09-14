Куда девать пузырьки из-под вакцины? Лайфхак из Германии (фото)

Кельнский собор внутри

В предыдущий раз мы посмотрели на Кельнский собор со стороны. Сегодня заглянем внутрь - последуем примеру 20-30 тысяч человек, посещающих его... ежедневно. Эта фотография была сделана перед главным порталом в один из праздников. Во время ежедневных служб основная часть собора для туристов закрыта - можно зайти только в переднюю часть, соблюдая надлежащую тишину.