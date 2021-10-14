Кто в Кремле не рад мишленовским звездам для российских ресторанов

Рестораны немецких звезд

Бен Беккер: под звуки трубы в Берлине

Вот уже более 16 лет существует славящийся во всем Берлине ночной клуб "Trompete" ("Труба"), расположенный в столичном районе Шёнефельд. Один из его владельцев - Бен Беккер (Ben Becker), не только известный в Германии и за ее пределами актер, но и заядлый музыкант. Его любимый инструмент - труба, давшая название заведению. Игрой на ней Бен Беккер часто развлекает своих гостей.

Автор: Наталия Королева