 Кто в Кремле не рад мишленовским звездам для российских ресторанов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.10.2021

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Россия

Кто в Кремле не рад мишленовским звездам для российских ресторанов

Мишленовские звезды впервые получили российские рестораны. Все они находятся в Москве. В Кремле такому событию рады не все, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина - звезды на башнях Кремля возмущаются: Понаехали к нам какие-то мишленовские звезды.

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    Автор: Наталия Королева


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