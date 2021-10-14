Кто в Кремле не рад мишленовским звездам для российских ресторанов

Мишленовские звезды впервые получили российские рестораны. Все они находятся в Москве. В Кремле такому событию рады не все, шутит карикатурист Сергей Елкин.
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Ресторанный гид Michelin представил новые звездные рестораны в Германии и лучших немецких поваров. Десять из них получили высшую оценку экспертов: по три мишленовских звезды.
Что делают в немецких ресторанах, если стейк невозможно разжевать? Если счет не несут? Если вино теплое, а картошка холодная? Требуют жалобную книгу? Встают и уходят, не заплатив?