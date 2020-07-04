 Император обезоружен: кто-то похитил меч Карла Великого (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.08.2020

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По Германии

Император обезоружен: кто-то похитил меч Карла Великого (фото)

Так памятник Карлу Великому на Старом мосту во Франкфурте выглядел еще совсем недавно, но неизвестные преступники зачем-то похитили меч великого императора.

Статуя Карла Великого на Старом мосту во Франкфурте-на-Майне

Франкфурт-на-Майне • Эта статуя императора Карла Великого (Karl der Große, 747-814) была установлена на Старом мосту во Франкфурте-на-Майне в 2016 году. Она является копией оригинального памятника этому могущественному правителю - королю франков и императору Запада, стоявшего на мосту в 1843-1914 годах. Как сообщили в среду, 12 августа, в городской полиции, сейчас здесь начато расследование по факту исчезновения меча, который император держал в своей правой руке. По данным dpa, меч пропал еще в конце июля.

Первое письменное упоминание моста через Майн на этом месте датировано 1222 годом. Его история тесно связана с историей Франкфурта. Он много раз перестраивался или возводился заново. Нынешний Старый мост, точнее - новый Старый мост, торжественно открыли для движения в августе 1926 года. В конце Второй мировой войны он был взорван вермахтом и восстановлен уже в сентябре 1947 года. 

Смотрите также: 
Необычный макет Франкфурта-на-Майне

  • Франкфурт

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Франкфурт-на-Майне - финансовая столица Германии. В народе он прозван Банкфуртом или Майнхэттеном. Большое видится на расстоянии, как здесь на фотографии. Этой осенью у гостей и жителей города появится новая возможность взглянуть на него со стороны. Экспозиция Исторического музея Франкфурта (Historisches Museum Frankfurt) пополнится необычным городским макетом.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Для создания этого макета использовались подручные материалы и разные вещи - вплоть до ершиков для унитаза, ставших деревьями. Старый мобильник превратился в высотку. Небоскреб чуть левее сложен из игровых фишек. Новое здание штаб-квартиры Европейского центрального банка, которого здесь не видно - оно находится в другой части города, сделали прозрачным и заполнили конфетти из купюр.

  • Скрудж МакДак

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Общая площадь макета - 70 квадратных метров. Без дерева и картона, из которых обычно строят такие модели, конечно, не обошлось, однако на каждом углу зрителей поджидают неожиданности и своеобразные ребусы. Что в центре Франкфурта-на-Майне делает Скрудж МакДак, вполне понятно, но по поводу барсука на следующем снимке могут возникнуть вопросы.

  • Барсук

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Барсук расположился не в зоопарке, как можно было бы подумать, а посреди банковского квартала на месте Франкфуртской биржи, прогнав куда-то знаменитых быка и медведя - бронзовые фигуры которых в полный рост установлены на реальной Биржевой площади. Бык и медведь, как известно, символизируют торговцев, играющих на повышение или понижение курсов акций.

  • DAX

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Автор макета решил обыграть похожие на слух слова - DAX и Dachs, то есть название немецкого биржевого индекса и немецкого барсука. За всем этим стоит художник Герман Хелле из Нидерландов, выполнивший заказ для нового музейного здания, возведенного на площади - Рёмерберг. Макет станет частью постоянной экспозиции "Франкфурт сейчас!" ("Frankfurt jetzt!").

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Рёмерберг - главная площадь Франкфурта. Здесь находится ратуша Рёмер - один из главных архитектурных символов Франкфурта и типичный мотив для открыток и сувениров, например, этой тарелки, пригодившейся для макета.

  • Рёмер

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Старая ратуша Рёмер на протяжении столетий была местом избрания и коронации немецких императоров. В Средние века эта площадь считалась одной из самых красивых во всей Священной Римской империи германской нации и была место проведения многолюдных праздников.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    На новом макете Франкфурта показаны не только главные достопримечательности города. Здесь также обозначены места, в которые турист может ступить ногой, но вряд ли захочет. Эта мышеловка установлена на месте городской тюрьмы номер четыре в районе Пройнгесхайм.

  • Тюрьма во Франкфурте

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Так она выглядит на самом деле, но задерживаться здесь долго не будем, а лучше отправимся посмотреть на самолеты во Франкфуртский аэропорт - крупнейший в Германии.

  • Аэропорт

    Макет Франкфурта-на-Майне

    В прошлом году международной аэропорт Франкфурта-на-Майне обслужил более 60 миллионов пассажиров, а также отметил свое 80-летие.

  • Макет Франкфурта

    Макет Франкфурта-на-Майне

    Открытие экспозиции в новом здании Исторического музея Франкфурта, частью которой станет этот макет, состоится в октябре 2017 года.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Всемирное наследие: Ахенский собор - храм Карла Великого

История этого собора насчитывает более двенадцати столетий. В 1978 году он стал первым немецким памятником в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Трон Карла Великого найден в Майнце

В Майнце найден каменный фрагмент трона, на котором, вероятно, в конце 8-го века восседал император Карл Великий. Сегодня это самый старый сохранившийся королевский трон в Германии.  

Канал Карла Великого мог быть в два раза длиннее, чем предполагалось

Этот проект легендарного короля франков и императора Запада должен был соединить бассейны Рейна и Дуная.  

Дверь из кафедрального собора Ахена оказалась ровесницей Карла Великого

Старая деревянная дверь, долгое время стоявшая снятой с петель в подвальных помещениях, теперь станет одним из важнейших реликтов кафедрального собора Ахена.  

Достопримечательности Франкфурта в новом свете

Первый биеннале светового искусства состоялся во Франкфурте в 2000 году. На этот раз устроители ожидают более 200 тысяч посетителей.  

Яблочное вино - кандидат в культурное наследие

В Гессене яблочное вино является такой же традицией, что пшеничное пиво в Баварии. Äppelwoi, как его называют, известен далеко за пределами этой земли.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Франкфурт - новый Старый город  

Корвей - жемчужина эпохи Каролингов  

Ахенский собор  

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