Император обезоружен: кто-то похитил меч Карла Великого (фото)

Франкфурт-на-Майне • Эта статуя императора Карла Великого (Karl der Große, 747-814) была установлена на Старом мосту во Франкфурте-на-Майне в 2016 году. Она является копией оригинального памятника этому могущественному правителю - королю франков и императору Запада, стоявшего на мосту в 1843-1914 годах. Как сообщили в среду, 12 августа, в городской полиции, сейчас здесь начато расследование по факту исчезновения меча, который император держал в своей правой руке. По данным dpa, меч пропал еще в конце июля.

Первое письменное упоминание моста через Майн на этом месте датировано 1222 годом. Его история тесно связана с историей Франкфурта. Он много раз перестраивался или возводился заново. Нынешний Старый мост, точнее - новый Старый мост, торжественно открыли для движения в августе 1926 года. В конце Второй мировой войны он был взорван вермахтом и восстановлен уже в сентябре 1947 года.

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