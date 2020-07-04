Император обезоружен: кто-то похитил меч Карла Великого (фото)

Франкфурт-на-Майне • Эта статуя императора Карла Великого (Karl der Große, 747-814) была установлена на Старом мосту во Франкфурте-на-Майне в 2016 году. Она является копией оригинального памятника этому могущественному правителю - королю франков и императору Запада, стоявшего на мосту в 1843-1914 годах. Как сообщили в среду, 12 августа, в городской полиции, сейчас здесь начато расследование по факту исчезновения меча, который император держал в своей правой руке. По данным dpa, меч пропал еще в конце июля.
Первое письменное упоминание моста через Майн на этом месте датировано 1222 годом. Его история тесно связана с историей Франкфурта. Он много раз перестраивался или возводился заново. Нынешний Старый мост, точнее - новый Старый мост, торжественно открыли для движения в августе 1926 года. В конце Второй мировой войны он был взорван вермахтом и восстановлен уже в сентябре 1947 года.
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Необычный макет Франкфурта-на-Майне
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Макет Франкфурта-на-Майне
Франкфурт-на-Майне - финансовая столица Германии. В народе он прозван Банкфуртом или Майнхэттеном. Большое видится на расстоянии, как здесь на фотографии. Этой осенью у гостей и жителей города появится новая возможность взглянуть на него со стороны. Экспозиция Исторического музея Франкфурта (Historisches Museum Frankfurt) пополнится необычным городским макетом.
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Макет Франкфурта-на-Майне
Для создания этого макета использовались подручные материалы и разные вещи - вплоть до ершиков для унитаза, ставших деревьями. Старый мобильник превратился в высотку. Небоскреб чуть левее сложен из игровых фишек. Новое здание штаб-квартиры Европейского центрального банка, которого здесь не видно - оно находится в другой части города, сделали прозрачным и заполнили конфетти из купюр.
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Макет Франкфурта-на-Майне
Общая площадь макета - 70 квадратных метров. Без дерева и картона, из которых обычно строят такие модели, конечно, не обошлось, однако на каждом углу зрителей поджидают неожиданности и своеобразные ребусы. Что в центре Франкфурта-на-Майне делает Скрудж МакДак, вполне понятно, но по поводу барсука на следующем снимке могут возникнуть вопросы.
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Макет Франкфурта-на-Майне
Барсук расположился не в зоопарке, как можно было бы подумать, а посреди банковского квартала на месте Франкфуртской биржи, прогнав куда-то знаменитых быка и медведя - бронзовые фигуры которых в полный рост установлены на реальной Биржевой площади. Бык и медведь, как известно, символизируют торговцев, играющих на повышение или понижение курсов акций.
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Макет Франкфурта-на-Майне
Автор макета решил обыграть похожие на слух слова - DAX и Dachs, то есть название немецкого биржевого индекса и немецкого барсука. За всем этим стоит художник Герман Хелле из Нидерландов, выполнивший заказ для нового музейного здания, возведенного на площади - Рёмерберг. Макет станет частью постоянной экспозиции "Франкфурт сейчас!" ("Frankfurt jetzt!").
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Макет Франкфурта-на-Майне
Рёмерберг - главная площадь Франкфурта. Здесь находится ратуша Рёмер - один из главных архитектурных символов Франкфурта и типичный мотив для открыток и сувениров, например, этой тарелки, пригодившейся для макета.
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Макет Франкфурта-на-Майне
Старая ратуша Рёмер на протяжении столетий была местом избрания и коронации немецких императоров. В Средние века эта площадь считалась одной из самых красивых во всей Священной Римской империи германской нации и была место проведения многолюдных праздников.
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Макет Франкфурта-на-Майне
На новом макете Франкфурта показаны не только главные достопримечательности города. Здесь также обозначены места, в которые турист может ступить ногой, но вряд ли захочет. Эта мышеловка установлена на месте городской тюрьмы номер четыре в районе Пройнгесхайм.
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Макет Франкфурта-на-Майне
Так она выглядит на самом деле, но задерживаться здесь долго не будем, а лучше отправимся посмотреть на самолеты во Франкфуртский аэропорт - крупнейший в Германии.
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Макет Франкфурта-на-Майне
В прошлом году международной аэропорт Франкфурта-на-Майне обслужил более 60 миллионов пассажиров, а также отметил свое 80-летие.
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Макет Франкфурта-на-Майне
Открытие экспозиции в новом здании Исторического музея Франкфурта, частью которой станет этот макет, состоится в октябре 2017 года.
Автор: Максим Нелюбин