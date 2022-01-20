Кто опередил древних римлян? Уникальная археологическая находка в немецком Шпайере (фото)

Шпайер • Шпайер входит в число старейших городов Германии. Здесь был древнеримский военный лагерь, основанный в этом стратегически важном месте на Рейне в десятом году до нашей эры. Вряд ли что-то придется менять в учебниках и путеводителях, однако последние археологические находки могут дополнить общую картину - пролить новый свет на историю освоения людьми мест на границе между нынешними немецкими землями Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг.

Конец новокаменного - начала бронзового века?

Как сообщает информационное агентство epd, в конце прошлого года в ходе раскопок на территории евангелического центра Diakonissen Campus Speyer под двумя захоронениями римского периода были почти случайно обнаружены останки еще одиннадцати человек. Положение костей на глубине в 1,6 метра говорит о том, что эти тела были преданы земле в согнутом положении. При них не было обнаружено никаких погребальных даров.

Эти факты позволяют предположить, что возраст захоронений составляет примерно 5000 лет. Речь идет, вероятно, о начале бронзового века - примерно за 2800-3000 лет до прихода сюда древних римлян.

Раскопки в Шпайере. Фотографии

Один из скелетов, предположительно, конца новокаменного - начала бронзового века

Раскопки продолжались с декабря прошлого по февраль нынешнего года

Ранние находки на этом месте - римского периода

Древнеримские урны для погребальных даров

Отметим также, что в 2016 году в ходе раскопок на территории расположенного буквально в двух шагах больничного комплекса Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus были найдены могилы примерно двухсот человек, относящиеся к позднему римскому периоду. Тогда и сейчас археологические исследования проводились в рамках подготовки к строительным работам на этих участках.

История Шпайера и новые экспонаты

Сейчас, чтобы определить точный возраст останков, кости передали для исследований в специальные лаборатории. После возращение в Шпайер они могут быть выставлены в одной из городских исторических экспозиций.

Шпайер широко известен своими историческими достопримечательностями разных эпох. Здесь находится сразу несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: Имперский собор- памятник романской эпохи, а также старая миква - ритуальная еврейская купальня.

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