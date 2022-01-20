Кто опередил древних римлян? Уникальная археологическая находка в немецком Шпайере (фото)

Шпайер • Шпайер входит в число старейших городов Германии. Здесь был древнеримский военный лагерь, основанный в этом стратегически важном месте на Рейне в десятом году до нашей эры. Вряд ли что-то придется менять в учебниках и путеводителях, однако последние археологические находки могут дополнить общую картину - пролить новый свет на историю освоения людьми мест на границе между нынешними немецкими землями Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртемберг.
Конец новокаменного - начала бронзового века?
Как сообщает информационное агентство epd, в конце прошлого года в ходе раскопок на территории евангелического центра Diakonissen Campus Speyer под двумя захоронениями римского периода были почти случайно обнаружены останки еще одиннадцати человек. Положение костей на глубине в 1,6 метра говорит о том, что эти тела были преданы земле в согнутом положении. При них не было обнаружено никаких погребальных даров.
Эти факты позволяют предположить, что возраст захоронений составляет примерно 5000 лет. Речь идет, вероятно, о начале бронзового века - примерно за 2800-3000 лет до прихода сюда древних римлян.
Раскопки в Шпайере. Фотографии
Один из скелетов, предположительно, конца новокаменного - начала бронзового века
Раскопки продолжались с декабря прошлого по февраль нынешнего года
Ранние находки на этом месте - римского периода
Древнеримские урны для погребальных даров
Отметим также, что в 2016 году в ходе раскопок на территории расположенного буквально в двух шагах больничного комплекса Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus были найдены могилы примерно двухсот человек, относящиеся к позднему римскому периоду. Тогда и сейчас археологические исследования проводились в рамках подготовки к строительным работам на этих участках.
История Шпайера и новые экспонаты
Сейчас, чтобы определить точный возраст останков, кости передали для исследований в специальные лаборатории. После возращение в Шпайер они могут быть выставлены в одной из городских исторических экспозиций.
Шпайер широко известен своими историческими достопримечательностями разных эпох. Здесь находится сразу несколько объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО: Имперский собор- памятник романской эпохи, а также старая миква - ритуальная еврейская купальня.
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История и архитектура Шпайерского собора
Историческое место
Шпайер - небольшой город, но в истории Германии он занимает особое место. В XI веке в нем проживало около полутысячи человек, когда здесь возвели самый большой по тем временам храм всего христианского мира. В тени Шпайерского собора, как образно выражаются немецкие историки, прошли более 50 гофтагов и рейхстагов, а в его крипте похоронены четыре императора и четыре короля.
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История и архитектура Шпайерского собора
Городской силуэт
В 1990 году город отметил свое 2000-летие. В Средние века он был окружен крепкой стеной, но от нее осталось немного. Такой вид на собор открывается со смотровой площадки сохранившихся 55-метровых западных ворот Альтпёртель. Многие здания в историческом центре были возведены после разрушений в эпоху барокко и сейчас как бы обрамляют главную романскую жемчужину Шпайера.
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История и архитектура Шпайерского собора
Место в истории
Собор до сих пор производит сильное впечатление. В былые времена службы в нем справляли до семидесяти священников. В одной только крипте под храмом насчитывалось семь алтарей. Кто и зачем заложил такой большой храм в этом месте? Что он поведал на своем веку, вернее - на протяжении почти тысячелетия? Какое место занимает в истории? Вопросов много, отправимся за ответами.
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История и архитектура Шпайерского собора
Пять поколений
Большой имперский собор Девы Марии и Святого Стефана в Шпайере является самым крупным из дошедших до наших дней романских храмов Европы. Этот храм возводило пять поколений мастеров и рабочих. Позже на него ориентировались зодчие, строившие церкви в рейнских и многих других городах. Не исключено, что это влияние распространилось даже до русских земель.
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История и архитектура Шпайерского собора
Белокаменное зодчество
Российский историк и искусствовед Сергей Заграевский в своей работе "Новые исследования памятников архитектуры Владимиро-Суздальского музея-заповедника" пришел в 2008 году к выводу, что Шпайерский собор мог быть предшественником архитектуры Юрия Долгорукого. То есть белокаменные храмы Древней Руси времен этого князя строились, вероятно, под началом мастеров, обучавшихся в Западной Европе.
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История и архитектура Шпайерского собора
Результаты исследования
Особый интерес в этой связи представляет крипта - одна из старейших частей церкви. Автор исследования обнаружил в ней элементы, которые можно считать доказательством такого рода связей между немецким и древнерусским зодчеством. В своей работе Сергей Заграевский также указывает на многие другие исторические и архитектурные аспекты, подтверждающие эту теорию.
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История и архитектура Шпайерского собора
От Шпайера до Каноссы
Вероятной датой закладки Шпайерского собора считается 1027 год. По замыслу правителя Священной римской империи Конрада II, представителя Салической династии, на фоне назревавшего конфликта с Папским Престолом храм должен был стать воплощенным в камне символом твердой власти императоров - не только светской, но и духовной. Пиком конфликта стало легендарное Хождение в Каноссу его внука Генриха IV.
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История и архитектура Шпайерского собора
Борьба за инвеституру
"Идти в Каноссу": это выражение, означающее покаяние и капитуляцию, вошло во многие языки мира. Суть спора состояла в том, что Генрих IV настаивал на праве императоров вводить в должность епископов и других священников. В ответ папа Григорий VII отлучил его от церкви. В 1077 году император отправился из Шпайера в замок Каносса, чтобы просить у понтифика прощения.
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История и архитектура Шпайерского собора
Папа и император
В Каноссе Генрих IV вернулся в лоно церкви. Папа простил его, унизительно продержав до этого три дня перед входом в замок на снегу, в одеждах кающегося. Формально в споре победил папа, но Генрих IV, известный тем, что не признал традиционные правила и неписаные законы своего времени, одержал тактическую победу. Позже некоторые лютеране даже называли этого императора первым немецким протестантом.
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История и архитектура Шпайерского собора
Реформация
Шпайер сыграл особую роль в истории Реформации, начавшейся в 1517 году, когда Мартин Лютер огласил в Виттенберге свои знаменитые тезисы. Монах был объявлен еретиком, однако это не помешало распространению его идей. В 1529 году на рейхстаге в Шпайере шесть князей, поддерживавших евангелические взгляды, подали протест против преследования лютеран в империи...
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История и архитектура Шпайерского собора
Протестантизм
Их поддержали еще почти полтора десятка свободных городов. Именно от этой "Шпайерской протестации" (Protestation zu Speyer) произошло общее название конфессий, возникших в ходе Реформации, - протестантские. Заседания рейхстага 1529 года проходили в Имперском подворье, разрушенном в XVII столетии, а богослужения - в соборе, которому к этому времени как раз исполнилось полтысячи лет.
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История и архитектура Шпайерского собора
Большой собор
Первый этап возведения собора, заложенного в 1027 году при Конраде II, продолжался около трех с половиной десятилетий. Древесину и камень доставляли из Пфальцского леса по специально прорытому каналу и Рейну. Храм освятили в 1061 году, но уже через двадцать лет при Генрихе IV приступили к его перестройке, чтобы сделать еще более мощным и внушительным.
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История и архитектура Шпайерского собора
Аркадная галерея
При Генрихе IV под крышей церкви появилась открытая аркадная галерея. Особенность Шпайерского собора состоит в том, что галерея опоясывает его по всему периметру. В других немецких храмах этой эпохи она украшает лишь отдельные части, например, алтарную апсиду. Кстати, наиболее ярким примером использования таких галерей является знаменитая Пизанская башня в Италии, возведенная в 1173-1360 годах.
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История и архитектура Шпайерского собора
Гармония пространства
Длина собора от входа до восточной апсиды составляет 134 метра. Высота центрального нефа, показанного на этом рисунке в продольном разрезе, достигает 33 метров. Боковые нефы - в два раза ниже. Выдающимся достижением зодчих, строивших этот храм, считается создание гармоничной структуры и ритма внутреннего пространства с помощью архитектурных элементов романского стиля.
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История и архитектура Шпайерского собора
Центральный неф
При Генрихе IV в Шпайерском соборе также заменили плоский деревянный потолок центрального нефа сводчатым из камня. На тот момент он стал самым большим по площади в Европе потолком такого типа, созданным со времен античности, знания мастеров которой были утрачены. Во время этих работ центральный неф вырос еще на пять метров.
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История и архитектура Шпайерского собора
На грани возможного
В итоге внутренний объем этого романского храма превысил 40 тысяч кубических метров. Это составляет примерно одну десятую от внутреннего пространства Кельнского собора, заложенного в 1248 году и после завершения строительства (более чем через шесть веков) ставшего на некоторое время самым большим зданием мира. В романскую же эпоху шпайерские зодчие добились результатов почти на грани возможного.
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История и архитектура Шпайерского собора
От романики к готике
Потолок боковых нефов изначально был сводчатым. При этом их оформление характерно для раннего романского периода, а центральный неф является примером зрелого романского стиля с некоторыми техническими решениями, предвещавшими готику. Кладка его стен не связана с несущими колоннами, что найдет свое развитие в каркасной системе следующей архитектурной эпохи.
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История и архитектура Шпайерского собора
Имперские соборы
Всего в Германии насчитывается семь храмов, особо тесно связанных с историей Священной римской империи и поэтому получивших название имперских соборов (Kaiserdom). Помимо Шпайера они находятся в Ахене, Бамберге, Майнце, Вормсе, Франкфурте-на-Майне и Кёнигслуттере. Шпайерский, Ахенский и Бамбергский соборы имеют статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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История и архитектура Шпайерского собора
Перед разрушением
Таким Шпайер с его имперским собором швейцарский художник Маттеус Мериан увидел в 1637 году - примерно за полвека до опустошительного пожара во время Войны за пфальцское наследство (1688-1697). В ходе войны армия французского короля Людовика XIV систематически разрушала немецкие города в этом регионе, о чем мы уже упоминали в репортажах из Вормса.
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История и архитектура Шпайерского собора
Мародеры
Шпайер был отдан на разграбление в 1689 году. Многие жители в надежде спасти свое имущество снесли его в собор, что имело роковые последствия. Когда пожар, начавшийся в городе, перекинулся на храм, вещи и мебель вспыхнули гигантским костром... В это время французы грабили соборную крипту, где успели вскрыть несколько саркофагов императоров и королей.
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История и архитектура Шпайерского собора
Императорская усыпальница
Когда начали рушиться своды, солдаты бежали из собора, успев осквернить лишь верхние захоронения, а до более древних, находившихся ниже в земле, не добрались. После пожара о могилах средневековых правителей здесь надолго забыли. Уцелевшие гробницы вскрыли в начале прошлого века в ходе реконструкции собора, во время которой под алтарем обустроили новую усыпальницу, открытую для доступа.
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История и архитектура Шпайерского собора
Германские короли
На предыдущем снимке изображены похороненные здесь императоры Салической династии Конрад II, Генрих III, Генрих IV и Генрих V, на этом - германские короли Филипп Швабский, Рудольф I, Адольф Нассауский и Альбрехт I. Оба готических барельефа созданы около 1480 года. В Шпайере также хотели похоронить Фридриха Барбароссу, но он умер во время крестового похода, и место его захоронения неизвестно.
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История и архитектура Шпайерского собора
Из династии Габсбургов
У входа в усыпальницу находится также надгробная плита короля Рудольфа I из династии Габсбургов. Предполагается, что работа над ней была начата еще при его жизни в 1285 году, а изображение имеет с ним портретное сходство, что в Средние века было редкостью. В крипте Шпайерского собора также покоятся останки нескольких императриц, королев и принцесс.
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История и архитектура Шпайерского собора
Продолжение следует
Реликвии из гробниц сегодня можно увидеть в Историческом музее Пфальца. Эта крипта зального типа считается самой большой в Европе. Она сохранилась в неизменном виде со времен раннего Средневековья. Сам храм чуть было не снесли, но об этом, а также об истории его восстановления речь пойдет в следующей части репортажа.
Автор: Максим Нелюбин